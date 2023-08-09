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融合夏季尾巴輕盈瓜果 「飛花落院」全新秋夕菜色登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
北海道海膽烘蛋。圖／飛花落院提供。
北海道海膽烘蛋。圖／飛花落院提供。

時序進入立秋，為迎接秋天的氣息，「飛花落院」即日起推出全新秋夕菜色。10道式新菜單選用來自世界各地的頂級食材，融合夏季尾巴的輕盈瓜果，調味強調酸味，讓味蕾感受到秋天的到來。

「飛花落院」花了十年打造，滿足心靈與味蕾的雙重幻想。圖／飛花落院提供。
「飛花落院」花了十年打造，滿足心靈與味蕾的雙重幻想。圖／飛花落院提供。

日本把秋天稱為「味覺之秋」，同時也是家人和朋友一起出遊露營的最佳時機。「飛花落院」這一季以不惜成本的食材，讓餐桌上的美食華麗升級。法國黃金奧賽嘉魚子醬，閃耀著金黃色彩，賦予菜品奢華的風味；台灣紅藜麥像森林中的紅寶石，綻放著熠熠生輝的光芒；日本北海道生食級帆立貝和根室海膽，讓人感受海洋的神秘與豐饒。此外還有美國prime頂級牛肉，口感細嫩油質豐厚，宛如山林中的豐盛收穫。這些美味食材共同打造了豐富多彩的秋夕菜餚，讓每一位享受美食的客人，都能感受到秋天的魅力。

鮭魚冷麵。圖／飛花落院提供。
鮭魚冷麵。圖／飛花落院提供。

「北海道海膽烘蛋」將微脆鬆軟的馬鈴薯與雞蛋做結合，再放上日本根室海膽、法國魚子醬相融，可以吃得到烘蛋的脆香及海鮮的絲滑鮮甜。「鮭魚冷麵」結合微辣口感、西瓜的水分和番茄的酸度，帶來河流的清爽感。

旬味釜飯。圖／飛花落院提供。
旬味釜飯。圖／飛花落院提供。

在第二屆「500盤」榮登單一菜色最高盤數的「旬味釜飯」，每季更換不同的當令食材，這一季特別保留了受歡迎的大坑甕窯雞雞油香氣，並融合了被譽為穀物紅寶石的紅黎麥、蓮子，以獨特的方式帶出蓮子的清香。此外，還加入了來自東京豐州魚市場的林屋海苔，以及屏東的白鰻魚，最後淋上這季的特製刺蔥醬，讓口感層次豐富，宛如置身秋天的深山林，帶來意想不到的驚喜。

抹茶冰淇淋、紫蘇梅凍、水蜜桃。圖／飛花落院提供。
抹茶冰淇淋、紫蘇梅凍、水蜜桃。圖／飛花落院提供。

最後的甜點包括「抹茶冰淇淋」，象徵秋天的清爽香氣；「紫蘇梅凍」帶有楓紅色澤，搭配酸甜口感，再以「水蜜桃」做結尾。

每年秋天正是欣賞夕陽最好的季節，每天的下午5點半到6點能在「飛花落院」欣賞入秋後台中最美的夕陽，在夏秋季節轉換之際，有美食、夕陽相伴，人間至樂。

每天的下午5點半到6點，能在「飛花落院」欣賞入秋後台中最美的夕陽。圖／飛花落院提供。
每天的下午5點半到6點，能在「飛花落院」欣賞入秋後台中最美的夕陽。圖／飛花落院提供。

「飛花落院」秋夕套餐每人3,680元，服務費另計。Tea / Wine Pairing ( 5杯 ) 每人2,000 起元，服務費另計。

此外，為迎合現今環保健康意識抬頭與蔬食人口增加的潮流，「飛花落院」特別將每個月的1日訂為蔬食日，全天提供精緻蔬食料理，滿足偶爾想讓身體輕鬆一下的美食愛好者。

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