炎夏最愛百搭輕珠寶 幾何、有機...連幸運都可以隨身

設計大方、單價親民的輕珠寶，可以日常穿戴，成為當今男女不可或缺的重要配飾。珠寶設計師林曉同延續深受歡迎的「曉夢花園」系列，推出2023年度新作「曉精靈」，以象徵幸運的瓢蟲為設計靈感，採用獨家專利3D玉雕工藝雕琢而成的溫潤玉石、以及擁有獨特光澤的蛋面切割蛋白石，點綴鑽石、沙佛萊石，以不同型態的寶石刻畫如精靈般飛舞在花園中的瓢蟲，每一隻都獨一無二。

（由上到下）林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石、月光石，約55,500元起；曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，83,500元起。圖／林曉同珠寶提供 林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供

由設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）以「沙漏」為靈感，為丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）設計的MERCY系列珠寶，流暢的有機線條備受喜愛。全新上市的MERCY珠寶新品延續簡約設計輪廓，採用黃K金與純銀材質延伸出可靈活配戴的輕奢單品，包括點綴璀璨鑽石的雙鑽垂墜式耳環，行雲流水般的有機曲線的手環、戒指、耳環甚至鍊墜等，演繹「Less is more少即是多」的極簡風格之美。

林曉同珠寶曉精靈手錬，18K黃金鑲嵌玉石、鑽石，21,000元起。圖／林曉同珠寶提供