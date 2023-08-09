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炎夏最愛百搭輕珠寶 幾何、有機...連幸運都可以隨身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由上到下）林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石，64,800元起；套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石、月光石，55,500元起。圖／林曉同珠寶提供
（由上到下）林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石，64,800元起；套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石、月光石，55,500元起。圖／林曉同珠寶提供

設計大方、單價親民的輕珠寶，可以日常穿戴，成為當今男女不可或缺的重要配飾。珠寶設計師林曉同延續深受歡迎的「曉夢花園」系列，推出2023年度新作「曉精靈」，以象徵幸運的瓢蟲為設計靈感，採用獨家專利3D玉雕工藝雕琢而成的溫潤玉石、以及擁有獨特光澤的蛋面切割蛋白石，點綴鑽石、沙佛萊石，以不同型態的寶石刻畫如精靈般飛舞在花園中的瓢蟲，每一隻都獨一無二。

（由上到下）林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石、月光石，約55,500元起；曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，83,500元起。圖／林曉同珠寶提供
（由上到下）林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌玉石、沙佛萊石、月光石，約55,500元起；曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，83,500元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶曉精靈套錬，18K黃金鑲嵌蛋白石、玉石，價格店洽。圖／林曉同珠寶提供

由設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）以「沙漏」為靈感，為丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）設計的MERCY系列珠寶，流暢的有機線條備受喜愛。全新上市的MERCY珠寶新品延續簡約設計輪廓，採用黃K金與純銀材質延伸出可靈活配戴的輕奢單品，包括點綴璀璨鑽石的雙鑽垂墜式耳環，行雲流水般的有機曲線的手環、戒指、耳環甚至鍊墜等，演繹「Less is more少即是多」的極簡風格之美。

林曉同珠寶曉精靈手錬，18K黃金鑲嵌玉石、鑽石，21,000元起。圖／林曉同珠寶提供
林曉同珠寶曉精靈手錬，18K黃金鑲嵌玉石、鑽石，21,000元起。圖／林曉同珠寶提供

擅長金飾的點睛品，今夏全新gin系列，打造如琴酒百變的日常輕奢時尚。系列以品牌創新5G多元黃金工藝製作，達到提升黃金硬度、金重更輕盈、外觀更精亮的特色。系列中包括以莫比烏斯環為靈感發想的耳環、手鐲、戒指、與頸鍊，僅有一個面以及一個邊界的曲面概念，也常被視為無盡可能或是與永恆愛情的象徵。除此之外，還有以中性摩登幾何元素為主要設計的系列新作，包括頸鍊吊墜、耳環等，以不同的金質紋理和鑽石鑲嵌手法，將優雅時尚風格融入日常配搭。

喬治傑生MERCY系列18K黃金耳環小型款，33,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K黃金耳環小型款，33,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列純銀項鍊，8,700元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列純銀項鍊，8,700元。圖／喬治傑生提供
點睛品gin足金鑽石耳環，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin足金鑽石耳環，價格店洽。圖／點睛品提供
喬治傑生MERCY系列18K黃金戒指，65,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K黃金戒指，65,000元。圖／喬治傑生提供
點睛品gin莫比烏斯環足金戒指，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin莫比烏斯環足金戒指，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin雙環足金耳環，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin雙環足金耳環，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin莫比烏斯環足金手鐲，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品gin莫比烏斯環足金手鐲，價格店洽。圖／點睛品提供
喬治傑生MERCY系列純銀手環，13,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列純銀手環，13,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K黃金鑽石雙顆單鑽耳環，87,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列18K黃金鑽石雙顆單鑽耳環，87,000元。圖／喬治傑生提供
點睛品gin雙環足金頸鍊，價格店洽。圖／點睛品提供
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珠寶 鑽石

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