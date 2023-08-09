燦坤「3C保庇節」全館8折起滿額抽韓國機票 開學筆電4.7折

民俗月將至，燦坤提前發起「3C保庇節」活動，即日起全館限時8折起，指定品牌刷指定信用卡獨家贈最高2,000元現金折價券，買4大家電滿額最高再送800燦坤K幣，單筆消費滿15,000元還可抽韓國首爾來回機票；購買全館指定資通訊商品（電腦、螢幕、平板）抽電動滑板車；凡選購指定美容家電、電視劇院、穿戴或遊戲類商品，浪漫七夕加碼抽全自動義式咖啡機。夏季省水、省電大作戰，除了選購一級能效冰箱、冷氣每台可享最高7,000元政府補助，燦坤另推出「夏日冰箱節」5大優惠。

開學買電腦燦坤全館筆電下殺4.7折起，選購指定品牌電腦加碼再贈「499元筆電現折券」；8月21日至8月27日期間持指定Windows筆電至燦坤實體門市舊換新購機享10%估價加碼，指定單品可享最高34,400元獨家購機折抵優惠。熱銷機種首推搭載i7的MSI Sword 17電競筆電，活動價40,900元，刷指定信用卡現折1,500元，再送電競耳機、滑鼠組合；聯想IdeaPad GAMING3筆電活動價24,990元，使用指定信用卡消費現省1,500元，加贈市價1,299元的Google Chromecast HD；Acer 13代i5電競桌機N50-650 13400F/3060Ti活動價35,900元，再享Acer 27型螢幕獨家加購價2,000元。

Intel Gamer Days同步於8月10日至9月5日開跑，活動期間到燦坤購買指定品牌電腦送《夜鶯》、《刺客教條：幻象》遊戲包刮刮卡，燦坤加碼指定電競筆電獨家贈「太空人造型星空投影燈」，指定EVO機種加碼送市價1,300元的筋膜槍，購買全系列筆電還能享Microsoft 365加購優惠999元。

學生族則是不能錯過燦坤Apple年中慶優惠，自8月11日至8月20日開跑，全館指定款MacBook及iPad享最高10%現折優惠，新款15吋筆電MacBook Air M2版256GB現折3,000元，活動價只要39,900元起。搭配蘋果Back To School教育價專案，燦坤獨家加碼買指定款13吋MacBook買就送總價值6,140元的超值5好禮，指定款MacBook Pro 16吋及14吋買就送市價5,990元第3代Magsafe版AirPods，以上方案符合教育價資格還可再享額外折抵優惠。