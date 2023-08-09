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PChome 24h購物獨家推10款「中元拜拜箱」！箱購折扣最低58折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物中元節「好兄弟願望清單」箱購折扣最低58折起、全站心誠價最低33折起。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物中元節「好兄弟願望清單」箱購折扣最低58折起、全站心誠價最低33折起。圖／PChome 24h購物提供

瞄準中元節300億普渡商機，也看準企業祈求景氣回溫保平安的商機，PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，全站心誠價最低33折起，今年特別瞄準金融、服務、科技、商業等4大行業與小資、素食、喜愛優良食品、線上普渡等4大新興族群需求，獨家推出10款拜拜箱、箱購折扣最低58折起。

台灣中元拜拜祈福保平安注重的關鍵字「旺」、「順利」及「平安」，也影響消費者拜拜單品的選購，例如中元熱銷單品綠乖乖代表順利一路綠燈、強氣泡水連結強運、百事洋芋片祈求百事順利、可口可樂象徵快樂開心等。PChome 24h購物揭露中元節最受歡迎的10項單品，其中有7項都是台灣食品品牌，全數台灣在地製造，反映出台灣品牌及口味深受消費者青睞。榮登中元熱銷單品第1名寶座的就是堪稱科技業護國零食的「乖乖萬事順利箱－奶油椰子口味」，不僅是台灣經典零食揚名海內外，更具一切順利開綠燈的寓意，中元檔期站上銷量較上月狂增10倍，PChome 24h購物即日起至8月31日每箱86折特價128元。

排行榜第2至4名為「台鹽海洋鹼性離子水」、「可口可樂」、「GEORGIA 喬亞黑咖啡拿鐵組合包」，「台鹽海洋鹼性離子水（850ml X 20瓶／箱） X 3」即日起至8月31日特價1,260元；「可口可樂250ml（24入）」即日起至8月31日下殺64折特價229元；「GEORGIA喬亞黑咖啡拿鐵組合包350ml（12入／組）」即日起至8月31日限時65折、12入特價289元。第5名則是義美的明星熱銷商品「義美杏仁巧克力酥片」，即日起至8月31日享88折特價112元。

第6到第10名依序為「泰山 Cheers EX 強氣泡水」、「百事澎派拜拜箱 」、「維他露舒跑運動飲料」、「來一客杯麵_鮮蝦魚板風味麵」與「科學麵原味」等經典零食與飲料組合。「泰山Cheers EX 強氣泡水」即日起至8月31日2箱下殺58折特價798元；「百事澎派拜拜箱 」即日起到8月31日PChome 24h購物網路獨家指定品3件95折、折後特價314元；「維他露舒跑運動飲料」即日起至8月31日特殺7折優惠，2箱特價838元；「來一客杯麵－鮮蝦魚板風味麵」即日起至8月31日享73折特價260元；國民零食「科學麵原味（節令版）」即日起至8月31日指定中元零食3件95折、折後1箱只要114元。

職人拜拜有撇步，各行各業有講究，PChome 24h購物精心配置科技業、金融業、服務業及商業4大行業的普渡拜拜箱。「平安拜拜箱－科技業要乖就要拜（14入）」包含「乖乖－萬事順利箱」3箱，還有可口可樂等，原價2,628元，即日起至8月31日下殺65折特價1,688元。「發財拜拜箱－金融業求財法寶（12入）」特別納入金融業必備發財水和得意的一天日本玄米油，代表有「油水」財運來，原價2,412元，即日起至8月31日享7折特價1,688元。「好客來拜拜箱－服務業人流不斷秘訣（10入）」集結來一客杯麵、旺旺一定要拜零食組等招客好物，原價1,250元，即日起至8月31日72折特價888元。「業績長虹拜拜箱－商業持續旺旺旺（10入）」擺出麥香紅茶鼓動商品好賣、業績開紅盤，還有旺旺、炒麵等經典零食組合，原價1,395元，即日起至8月31日64折特價888元。

今年PChome 24h購物提供多樣化供品及服務以滿足不同客群的普渡需求，無論是注重CP值的小資族、具永續環保意識的素食族、喜愛TQF台灣優良食品、在國外旅遊不方便拜拜或偏好線上普渡的族群，還有代辦寵物普渡（貓/狗）、代燒冤親債主、祈福法會等服務。

「小資拜拜箱－免花大錢拜起來（7入）」包含維力炸醬麵、黑松沙士等，原價832元，即日起至8月31日下殺6折特價499元。針對台灣逾300萬人的素食客群，PChome 24h購物也首度推出素食拜拜箱，「素食拜拜箱－好兄弟也愛素零食（7入）」包含隨緣鮮蔬百匯素湯麵、可樂果等，原價1,121元，即日起至8月31日63折特價699元。「TQF驗證安心美味拜拜箱－身體健康好安心（7入）」精選由台灣優良食品發展協會（Total Quality Food Association，簡稱TQF協會）驗證的優質食品組合，內含泰山八寶粥等，原價1,217元，即日起至8月31日73折特價888元。

青睞線上普渡的族群可在PChome 24h購物站內直接選購「鹿港天后宮線上普度－普度植福箱（14入）」，原價1,800元，即日起至8月23日享67折心誠價1,200元。「鎮瀾宮線上普渡－豪華轉運組（8項）」包括中元普渡法會、冤親債主金紙組、中元普渡禮盒、九品蓮花組等代拜轉運組合，原價3,000元，即日起至8月25日限定57折結緣價1,688元。

附註：詳細優惠內容請依網頁公告為準。

「小資拜拜箱－免花大錢拜起來（7入）」原價832元，PChome 24h購物即日起至8月31日下殺6折特價499元。圖／PChome 24h購物提供
「小資拜拜箱－免花大錢拜起來（7入）」原價832元，PChome 24h購物即日起至8月31日下殺6折特價499元。圖／PChome 24h購物提供
「鹿港天后宮線上普度－普度植福箱（14入）（商品圖）」，原價1,800元，PChome 24h購物即日起至8月23日享67折心誠價1,200元。圖／PChome 24h購物提供
「鹿港天后宮線上普度－普度植福箱（14入）（商品圖）」，原價1,800元，PChome 24h購物即日起至8月23日享67折心誠價1,200元。圖／PChome 24h購物提供
「鎮瀾宮2023癸卯年中元普渡報名－豪華轉運組（商品圖）」，原價3,000元，PChome 24h購物即日起至8月25日限定57折結緣價1,688元。圖／PChome 24h購物提供
「鎮瀾宮2023癸卯年中元普渡報名－豪華轉運組（商品圖）」，原價3,000元，PChome 24h購物即日起至8月25日限定57折結緣價1,688元。圖／PChome 24h購物提供
「好客來拜拜箱－服務業人流不斷秘訣（10入）」原價1,250元，PChome 24h購物即日起至8月31日72折特價888元。圖／PChome 24h購物提供
「好客來拜拜箱－服務業人流不斷秘訣（10入）」原價1,250元，PChome 24h購物即日起至8月31日72折特價888元。圖／PChome 24h購物提供
「素食拜拜箱－好兄弟也愛素零食（7入）」原價1,121元，PChome 24h購物即日起至8月31日63折特價699元。圖／PChome 24h購物提供
「素食拜拜箱－好兄弟也愛素零食（7入）」原價1,121元，PChome 24h購物即日起至8月31日63折特價699元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，一站購足更便利。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，一站購足更便利。圖／PChome 24h購物提供
「平安拜拜箱－科技業要乖就要拜（14入）」原價2,628元，PChome 24h購物即日起至8月31日下殺65折特價1,688元。圖／PChome 24h購物提供
「平安拜拜箱－科技業要乖就要拜（14入）」原價2,628元，PChome 24h購物即日起至8月31日下殺65折特價1,688元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物首度揭密2023中元節熱銷單品Top 10。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物首度揭密2023中元節熱銷單品Top 10。圖／PChome 24h購物提供
「業績長虹拜拜箱－商業持續旺旺旺（10入）」原價1,395元，PChome 24h購物即日起至8月31日64折特價888元。圖／PChome 24h購物提供
「業績長虹拜拜箱－商業持續旺旺旺（10入）」原價1,395元，PChome 24h購物即日起至8月31日64折特價888元。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物首度揭密2023中元節熱銷單品Top 10。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物首度揭密2023中元節熱銷單品Top 10。圖／PChome 24h購物提供

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