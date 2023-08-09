PChome 24h購物獨家推10款「中元拜拜箱」！箱購折扣最低58折起

瞄準中元節300億普渡商機，也看準企業祈求景氣回溫保平安的商機，PChome 24h購物推出中元節食品專區「好兄弟願望清單」，全站心誠價最低33折起，今年特別瞄準金融、服務、科技、商業等4大行業與小資、素食、喜愛優良食品、線上普渡等4大新興族群需求，獨家推出10款拜拜箱、箱購折扣最低58折起。

台灣中元拜拜祈福保平安注重的關鍵字「旺」、「順利」及「平安」，也影響消費者拜拜單品的選購，例如中元熱銷單品綠乖乖代表順利一路綠燈、強氣泡水連結強運、百事洋芋片祈求百事順利、可口可樂象徵快樂開心等。PChome 24h購物揭露中元節最受歡迎的10項單品，其中有7項都是台灣食品品牌，全數台灣在地製造，反映出台灣品牌及口味深受消費者青睞。榮登中元熱銷單品第1名寶座的就是堪稱科技業護國零食的「乖乖萬事順利箱－奶油椰子口味」，不僅是台灣經典零食揚名海內外，更具一切順利開綠燈的寓意，中元檔期站上銷量較上月狂增10倍，PChome 24h購物即日起至8月31日每箱86折特價128元。

排行榜第2至4名為「台鹽海洋鹼性離子水」、「可口可樂」、「GEORGIA 喬亞黑咖啡拿鐵組合包」，「台鹽海洋鹼性離子水（850ml X 20瓶／箱） X 3」即日起至8月31日特價1,260元；「可口可樂250ml（24入）」即日起至8月31日下殺64折特價229元；「GEORGIA喬亞黑咖啡拿鐵組合包350ml（12入／組）」即日起至8月31日限時65折、12入特價289元。第5名則是義美的明星熱銷商品「義美杏仁巧克力酥片」，即日起至8月31日享88折特價112元。

第6到第10名依序為「泰山 Cheers EX 強氣泡水」、「百事澎派拜拜箱 」、「維他露舒跑運動飲料」、「來一客杯麵_鮮蝦魚板風味麵」與「科學麵原味」等經典零食與飲料組合。「泰山Cheers EX 強氣泡水」即日起至8月31日2箱下殺58折特價798元；「百事澎派拜拜箱 」即日起到8月31日PChome 24h購物網路獨家指定品3件95折、折後特價314元；「維他露舒跑運動飲料」即日起至8月31日特殺7折優惠，2箱特價838元；「來一客杯麵－鮮蝦魚板風味麵」即日起至8月31日享73折特價260元；國民零食「科學麵原味（節令版）」即日起至8月31日指定中元零食3件95折、折後1箱只要114元。

職人拜拜有撇步，各行各業有講究，PChome 24h購物精心配置科技業、金融業、服務業及商業4大行業的普渡拜拜箱。「平安拜拜箱－科技業要乖就要拜（14入）」包含「乖乖－萬事順利箱」3箱，還有可口可樂等，原價2,628元，即日起至8月31日下殺65折特價1,688元。「發財拜拜箱－金融業求財法寶（12入）」特別納入金融業必備發財水和得意的一天日本玄米油，代表有「油水」財運來，原價2,412元，即日起至8月31日享7折特價1,688元。「好客來拜拜箱－服務業人流不斷秘訣（10入）」集結來一客杯麵、旺旺一定要拜零食組等招客好物，原價1,250元，即日起至8月31日72折特價888元。「業績長虹拜拜箱－商業持續旺旺旺（10入）」擺出麥香紅茶鼓動商品好賣、業績開紅盤，還有旺旺、炒麵等經典零食組合，原價1,395元，即日起至8月31日64折特價888元。

今年PChome 24h購物提供多樣化供品及服務以滿足不同客群的普渡需求，無論是注重CP值的小資族、具永續環保意識的素食族、喜愛TQF台灣優良食品、在國外旅遊不方便拜拜或偏好線上普渡的族群，還有代辦寵物普渡（貓/狗）、代燒冤親債主、祈福法會等服務。

「小資拜拜箱－免花大錢拜起來（7入）」包含維力炸醬麵、黑松沙士等，原價832元，即日起至8月31日下殺6折特價499元。針對台灣逾300萬人的素食客群，PChome 24h購物也首度推出素食拜拜箱，「素食拜拜箱－好兄弟也愛素零食（7入）」包含隨緣鮮蔬百匯素湯麵、可樂果等，原價1,121元，即日起至8月31日63折特價699元。「TQF驗證安心美味拜拜箱－身體健康好安心（7入）」精選由台灣優良食品發展協會（Total Quality Food Association，簡稱TQF協會）驗證的優質食品組合，內含泰山八寶粥等，原價1,217元，即日起至8月31日73折特價888元。

青睞線上普渡的族群可在PChome 24h購物站內直接選購「鹿港天后宮線上普度－普度植福箱（14入）」，原價1,800元，即日起至8月23日享67折心誠價1,200元。「鎮瀾宮線上普渡－豪華轉運組（8項）」包括中元普渡法會、冤親債主金紙組、中元普渡禮盒、九品蓮花組等代拜轉運組合，原價3,000元，即日起至8月25日限定57折結緣價1,688元。