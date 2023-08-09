情人照這樣拍潮可愛！李函合體男友邱文駿 這細節藏亮點

七夕情人節將至，如何在情侶間找到同中求異、異中求同的七夕單品，每年都是考驗智慧的抉擇。近日則有KOL情侶檔：Kiwi李函和Jun邱文駿「大尺」合體，展現甜蜜情以外，更有時髦的鞋履包款單品推薦。

只見一頭俏麗短髮的李函跨坐於男友邱文駿身上，兩人同樣穿著的白色上衣、藍色牛仔褲、白色球鞋，兩人身上的單品多有著醒目的紅色愛心之外，同時邱文駿也秀出右手臂的結實線條與滿滿刺青，兩人都散發了各自獨特風格與氣場，甜蜜放閃。

原來這是應「紅底鞋之王」Christian Louboutin之約，兩人身上紛紛以七夕膠囊系列造型，愜意而輕快。全系列包含愛心水晶鑽飾的運動鞋、高跟鞋、平底鞋與金屬鍊帶包；其中I LOVE ADOLON男女同款運動鞋屬於一年四季皆可穿著的經典「小白鞋」，以精緻的愛心吊飾與鞋款內側的Loubi紅色在色彩上兩鄉共鳴，訂價46,200元。