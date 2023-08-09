關穎女兒當買包藉口 王柏傑看中百萬LV包想送謝欣穎

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV） 2023年度的「珍稀皮革展」，自即日起至8月13日止，假國立臺灣師範大學美術館展開，採VIP預約制鑑賞制。場地設計特地彰顯路易威登芳登修道院工坊（Atelier Abbaye Vendôme）製作珍稀皮革包款的傲人技藝，並以簡潔的展覽空間，襯托超過四百多件的作品，其中包括多款夏季全新鱷魚飾面，以繽紛鮮明的光影色彩刻畫大自然的萬千美態。名媛關穎與新科北影影帝王柏傑都特地出席逛展。

王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影 王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影

關穎手拎她心目中最經典的Capucines包，有提把也可以肩背，配上以蝴蝶為靈感而創作出的「鎏金銀雪」色鱷魚皮革，帶有灰藍色的銀白金屬光澤，不論日常或特殊場合都很百搭，也很值得傳承收藏，「現在我常常會用女兒當作藉口買更多的東西，」她笑說，按照顏色和包包的尺寸做區隔的展間逛起來很舒服，也深得她心。

關穎出席路易威登2023珍稀皮革展，拎「鎏金銀雪」Capucines包。記者李政龍／攝影

王柏傑手拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包，也是他最喜歡的男款新色，因為設計發想來自他最鍾愛的大自然。他表示全場最喜歡的是包面裝飾立體櫻花的「花之綺想」Capucines BB女包，並笑說幸好全場唯一一顆已經被客人搶先預訂，不能當作七夕禮物送給女友謝欣穎，這棵裝飾手工絲綢花朵的包定價152萬台幣。

女士專區展間點綴淡雅的粉紅色，不論是品牌代表性的Capucines、City Steamer、Petite Malle 、Side Trunk、Coussin等經典包型，都可以明顯感受到小尺寸的包款最受歡迎。2023年度的全新鱷魚皮革飾面洋溢夏日風光明媚的氛圍，靈感來自大自然壯闊的景致，除了關穎推薦的百搭「鎏金銀雪」，還有多款繽紛活潑的鮮明色彩：匯聚黃藍橙綠多種色彩的「橙色變色龍」鱗片之間的金色痕跡流露貴氣，啞光霧面的「亞特蘭提斯藍」和「啞光黄」在燈光下呈現細緻的絲綢感，藍色粉色層層堆疊並呈現彩虹珠光效果的「無限粉紅」靈感來自秘魯的彩虹山，介於啞光與珠光之間的「熱帶橘色」和帶有淡粉眼影感的「熱帶粉紅」靈感都來自度假勝地邁阿密。

製作過程中檢查鱷魚皮革的厚度和尺寸。圖／路易威登提供

米白色與薄荷綠色調的男士專區可見Mini Soft Trunk、Keepall Bandoulière 25、City Keepall等男士經典包款，休閒正式均備。今年全新飾面色彩以各種不同層次深淺的藍為主，除了以岩石山景為靈感的「冰晶藍色」，還有「深邃藍色」、「加勒比海藍色」、「天空藍色」等，展現紳士的優雅氣質。

●路易威登2023珍稀皮革展 時間：8月9日到8月13日 地址：台北市大安區麗水街33巷23號 (國立臺灣師範大學美術館 圖書館校區)