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關穎女兒當買包藉口 王柏傑看中百萬LV包想送謝欣穎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
關穎出席路易威登2023珍稀皮革展，拎「鎏金銀雪」Capucines包。記者李政龍／攝影
關穎出席路易威登2023珍稀皮革展，拎「鎏金銀雪」Capucines包。記者李政龍／攝影

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV） 2023年度的「珍稀皮革展」，自即日起至8月13日止，假國立臺灣師範大學美術館展開，採VIP預約制鑑賞制。場地設計特地彰顯路易威登芳登修道院工坊（Atelier Abbaye Vendôme）製作珍稀皮革包款的傲人技藝，並以簡潔的展覽空間，襯托超過四百多件的作品，其中包括多款夏季全新鱷魚飾面，以繽紛鮮明的光影色彩刻畫大自然的萬千美態。名媛關穎與新科北影影帝王柏傑都特地出席逛展。

王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影
王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影
王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影
王柏傑出席路易威登2023珍稀皮革展，拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包。記者李政龍／攝影

關穎手拎她心目中最經典的Capucines包，有提把也可以肩背，配上以蝴蝶為靈感而創作出的「鎏金銀雪」色鱷魚皮革，帶有灰藍色的銀白金屬光澤，不論日常或特殊場合都很百搭，也很值得傳承收藏，「現在我常常會用女兒當作藉口買更多的東西，」她笑說，按照顏色和包包的尺寸做區隔的展間逛起來很舒服，也深得她心。

關穎出席路易威登2023珍稀皮革展，拎「鎏金銀雪」Capucines包。記者李政龍／攝影
關穎出席路易威登2023珍稀皮革展，拎「鎏金銀雪」Capucines包。記者李政龍／攝影

王柏傑手拎2023全新「冰晶藍色」Sac Plat托特包，也是他最喜歡的男款新色，因為設計發想來自他最鍾愛的大自然。他表示全場最喜歡的是包面裝飾立體櫻花的「花之綺想」Capucines BB女包，並笑說幸好全場唯一一顆已經被客人搶先預訂，不能當作七夕禮物送給女友謝欣穎，這棵裝飾手工絲綢花朵的包定價152萬台幣。

女士專區展間點綴淡雅的粉紅色，不論是品牌代表性的Capucines、City Steamer、Petite Malle 、Side Trunk、Coussin等經典包型，都可以明顯感受到小尺寸的包款最受歡迎。2023年度的全新鱷魚皮革飾面洋溢夏日風光明媚的氛圍，靈感來自大自然壯闊的景致，除了關穎推薦的百搭「鎏金銀雪」，還有多款繽紛活潑的鮮明色彩：匯聚黃藍橙綠多種色彩的「橙色變色龍」鱗片之間的金色痕跡流露貴氣，啞光霧面的「亞特蘭提斯藍」和「啞光黄」在燈光下呈現細緻的絲綢感，藍色粉色層層堆疊並呈現彩虹珠光效果的「無限粉紅」靈感來自秘魯的彩虹山，介於啞光與珠光之間的「熱帶橘色」和帶有淡粉眼影感的「熱帶粉紅」靈感都來自度假勝地邁阿密。

製作過程中檢查鱷魚皮革的厚度和尺寸。圖／路易威登提供
製作過程中檢查鱷魚皮革的厚度和尺寸。圖／路易威登提供

米白色與薄荷綠色調的男士專區可見Mini Soft Trunk、Keepall Bandoulière 25、City Keepall等男士經典包款，休閒正式均備。今年全新飾面色彩以各種不同層次深淺的藍為主，除了以岩石山景為靈感的「冰晶藍色」，還有「深邃藍色」、「加勒比海藍色」、「天空藍色」等，展現紳士的優雅氣質。

●路易威登2023珍稀皮革展

時間：8月9日到8月13日

地址：台北市大安區麗水街33巷23號 (國立臺灣師範大學美術館 圖書館校區)

無限粉紅Capucines Mini包，105萬元。圖／路易威登提供
無限粉紅Capucines Mini包，105萬元。圖／路易威登提供
冰晶藍色Multiple Wallet ，18萬7,000元。圖／路易威登提供
冰晶藍色Multiple Wallet ，18萬7,000元。圖／路易威登提供
熱帶橘色Capucines Mini包，92萬5,000元。圖／路易威登提供
熱帶橘色Capucines Mini包，92萬5,000元。圖／路易威登提供
鎏金銀雪Capucines Mini包，92萬5,000元。圖／路易威登提供
鎏金銀雪Capucines Mini包，92萬5,000元。圖／路易威登提供
啞光黄Coussin BB包，73萬5,000元。圖／路易威登提供
啞光黄Coussin BB包，73萬5,000元。圖／路易威登提供
未來Petite Malle包，109萬元。圖／路易威登提供
未來Petite Malle包，109萬元。圖／路易威登提供
花之綺想Capucines BB包，152萬元。圖／路易威登提供
花之綺想Capucines BB包，152萬元。圖／路易威登提供
深邃藍色City Keepall，93萬元。圖／路易威登提供
深邃藍色City Keepall，93萬元。圖／路易威登提供
銀白極光Mini Boîte Chapeau包，42萬4,000元。圖／路易威登提供
銀白極光Mini Boîte Chapeau包，42萬4,000元。圖／路易威登提供
橙色變色龍Capucines Mini，92萬5,000元。圖／路易威登提供
橙色變色龍Capucines Mini，92萬5,000元。圖／路易威登提供

LV 關穎 王柏傑 謝欣穎

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