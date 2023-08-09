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全家便利商店「大納言紅豆季」推7款麵包、甜點！「抹茶紅豆串糰子」必吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「大納言紅豆季」即日起登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」、「紅豆牛奶捲蛋糕」及「紅豆丹麥捲」3款新品，以及4款經典不敗熱銷商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大納言紅豆季」即日起登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」、「紅豆牛奶捲蛋糕」及「紅豆丹麥捲」3款新品，以及4款經典不敗熱銷商品。圖／全家便利商店提供

台灣人對紅豆情有獨鍾，琳瑯滿目的紅豆甜點、烘焙品遍佈街巷，其中尤以「紅豆麵包」為民眾心中經典台式麵包代表。全家便利商店紅豆麵包熱銷逾30年，2016年起由福比麵包廠生產製造，並導入Clean Label潔淨標章，創下每年逾400萬個銷售佳績；全家便利商店更以通路之力助攻在地農作經濟，自2022年起以有屏東紅寶石之稱、友善契作並擁有日本品種證明的「大納言紅豆」入料，深受消費者喜愛，迄今已累計採購超過50噸。為推廣台灣在地美味，即日起推出7款大納言紅豆系列商品，將其化身明星產品滿餡麵包、極鬆餅與minimore甜點，甜點控不可錯過。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，為精進烘焙品品質、發揚在地台灣味，全家便利商店自2022年起烘焙商品逐步升級選用國產大納言紅豆入料，其源自日本丹波品種，在台以友善農法耕種，產量珍稀堪稱夢幻逸品，皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，更帶動去年紅豆系列烘焙品業績成長1成。迄今，全家便利商店已採購逾50噸國產大納言紅豆，並用於「匠土司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」三大明星產品線的各項烘焙產品，其中「紅豆麵包」每年銷售逾400萬個居冠，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」亦熱銷突破百萬，顯見國人對紅豆滋味情有獨鍾。

為推廣台灣在地農作，全家便利商店「大納言紅豆季」即日登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」、「紅豆牛奶捲蛋糕」及「紅豆丹麥捲」3款新品，以及4款經典不敗的熱銷商品「紅豆麵包」、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」、「大納言紅豆鬆餅」與「紅豆mini銅鑼燒」，滿足消費者的味蕾。此外，全家便利商店更以實際行動助攻在地農作經濟，9月起將與豆農再擴大契作範圍，將有助紅豆系列產品產銷提升，同時亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），目標2「消除飢餓、促進永續農業」與目標12「負責任的消費與生產」。

甜點是療癒日常必備選項，全家便利商店於今年初推出甜點品牌minomore，旋即帶起全台甜點風潮，尤以千層蛋糕最受網友喜愛，更帶動上半年1～6月甜點業績翻倍成長。為感謝消費者支持，即日起至8月22日限時2週，會員於全家便利商店店舖購買minimore千層蛋糕，出示會員條碼或報會員電話，即享任選口味第2件半價的超值優惠，無論是經典的法式千層、綿密的芋泥千層、清新果香的百箱鳳梨千層、醇厚的提拉米蘇千層等皆可搭配。

全家便利商店「紅豆丹麥捲」以32層延壓細緻丹麥麵糰，捲入細緻大納言紅豆卡士達餡，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「紅豆丹麥捲」以32層延壓細緻丹麥麵糰，捲入細緻大納言紅豆卡士達餡，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大納言紅豆鬆餅」內餡採用皮薄且顆粒飽滿的大納言紅豆，搭配黑糖鬆餅皮，保濕香甜濕潤，具層次口感，8月15日上市，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大納言紅豆鬆餅」內餡採用皮薄且顆粒飽滿的大納言紅豆，搭配黑糖鬆餅皮，保濕香甜濕潤，具層次口感，8月15日上市，售價35元。圖／全家便利商店提供
即日起至8月22日購買全家便利商店minimore千層蛋糕系列，報會員即享第2件半價優惠。圖／全家便利商店提供
即日起至8月22日購買全家便利商店minimore千層蛋糕系列，報會員即享第2件半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店甜點品牌minimore限時加碼推出千層蛋糕第2件半價優惠，即日起至8月22日於店舖出示會員即享優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店甜點品牌minimore限時加碼推出千層蛋糕第2件半價優惠，即日起至8月22日於店舖出示會員即享優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店翻玩經典台灣味再出招，即日起推出7款大納言紅豆系列商品，包含滿餡麵包、極鬆餅與minimore甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店翻玩經典台灣味再出招，即日起推出7款大納言紅豆系列商品，包含滿餡麵包、極鬆餅與minimore甜點。圖／全家便利商店提供
全家便利商店甜點品牌minimore推出「紅豆牛奶捲蛋糕」，綿密紅豆餡與紅豆牛奶卡卡士達餡，搭配鬆軟紅豆蛋糕體，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店甜點品牌minimore推出「紅豆牛奶捲蛋糕」，綿密紅豆餡與紅豆牛奶卡卡士達餡，搭配鬆軟紅豆蛋糕體，售價48元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大納言紅豆季」登場，首推「抹茶紅豆串糰子」，搭配濃郁大納言紅豆餡，甜而不膩的滋味最對味；另有經典不敗的「大納言紅豆奶油滿餡麵包」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「大納言紅豆季」登場，首推「抹茶紅豆串糰子」，搭配濃郁大納言紅豆餡，甜而不膩的滋味最對味；另有經典不敗的「大納言紅豆奶油滿餡麵包」。圖／全家便利商店提供

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