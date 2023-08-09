全家便利商店「大納言紅豆季」推7款麵包、甜點！「抹茶紅豆串糰子」必吃

台灣人對紅豆情有獨鍾，琳瑯滿目的紅豆甜點、烘焙品遍佈街巷，其中尤以「紅豆麵包」為民眾心中經典台式麵包代表。全家便利商店紅豆麵包熱銷逾30年，2016年起由福比麵包廠生產製造，並導入Clean Label潔淨標章，創下每年逾400萬個銷售佳績；全家便利商店更以通路之力助攻在地農作經濟，自2022年起以有屏東紅寶石之稱、友善契作並擁有日本品種證明的「大納言紅豆」入料，深受消費者喜愛，迄今已累計採購超過50噸。為推廣台灣在地美味，即日起推出7款大納言紅豆系列商品，將其化身明星產品滿餡麵包、極鬆餅與minimore甜點，甜點控不可錯過。

全家便利商店商品本部副本部長黃正田表示，為精進烘焙品品質、發揚在地台灣味，全家便利商店自2022年起烘焙商品逐步升級選用國產大納言紅豆入料，其源自日本丹波品種，在台以友善農法耕種，產量珍稀堪稱夢幻逸品，皮薄、顆粒大且豆沙綿密的特性增添口感，更帶動去年紅豆系列烘焙品業績成長1成。迄今，全家便利商店已採購逾50噸國產大納言紅豆，並用於「匠土司」、「極鬆餅」和「滿餡麵包」三大明星產品線的各項烘焙產品，其中「紅豆麵包」每年銷售逾400萬個居冠，「大納言紅豆鬆餅」與「大納言紅豆奶油滿餡麵包」亦熱銷突破百萬，顯見國人對紅豆滋味情有獨鍾。

為推廣台灣在地農作，全家便利商店「大納言紅豆季」即日登場，共有7款大納言紅豆烘焙品、甜點，包含minimore甜點「抹茶紅豆串糰子」、「紅豆牛奶捲蛋糕」及「紅豆丹麥捲」3款新品，以及4款經典不敗的熱銷商品「紅豆麵包」、「大納言紅豆奶油滿餡麵包」、「大納言紅豆鬆餅」與「紅豆mini銅鑼燒」，滿足消費者的味蕾。此外，全家便利商店更以實際行動助攻在地農作經濟，9月起將與豆農再擴大契作範圍，將有助紅豆系列產品產銷提升，同時亦呼應聯合國永續發展目標（SDGs），目標2「消除飢餓、促進永續農業」與目標12「負責任的消費與生產」。