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全台僅1瓶 「百富60年」桃園機場快閃陳列區販售

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
百富宣布自即日起至8月31日，在台灣桃園機場T2航廈設立「百富60年快閃陳列區」。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富宣布自即日起至8月31日，在台灣桃園機場T2航廈設立「百富60年快閃陳列區」。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭精品威士忌品牌百富（The Balvenie）單一麥芽威士忌宣布自即日起至8月31日在台灣桃園機場T2航廈設立「百富60年快閃陳列區」。展示區內共有6支展柱，每支展柱精選大衛史都華每個十年的重要作品，掃描每支展柱上的QR Code，更有百富台灣區品牌大使沈宇軒（Daniel）獻聲解說，帶領旅客們身臨其境地走入大衛史都華60年製酒生涯的輝煌里程碑。

去年9月，百富為慶祝百富第五任首席調酒師，亦是蘇格蘭威士忌業界最資深的首席調酒師—大衛史都華（David C. Stewart MBE）在百富酒廠服務滿60年，特別推出「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」。這款酒以1962年的單桶裝瓶，紀念大衛史都華在百富度過的60年生涯，也是百富迄今發行過的最高年份作品。在全球歡慶大衛史都華任職百富 60 週年之際，百富於2023年宣布大衛將擔任全新職務——百富榮譽大使。

這次百富在台灣桃園機場T2航廈的「百富60年快閃陳列區」，將讓更多人了解大衛史都華這位威士忌產業的傳奇人物與百富的品牌故事。如欲親身體驗大衛史都華的經典得意之作，別錯過百富於全球免稅市場獨賣的兩款過桶系列酒款：「百富15年馬德拉桶」和「百富18年PX雪莉桶」。

格蘭父子全球免稅通路董事總經理 David Wilson 表示：「百富60年首席調酒師六十周年典藏版，是一款具有里程碑意義的酒款，它不僅向大衛史都華在百富的職業生涯致敬，並認可了他對整個威士忌行業做出的無與倫比的貢獻。」

這款典藏版威士忌將成為威士忌愛好者們珍貴的收藏，也是對大衛史都華傳奇製酒生涯的永恆紀念。此等珍稀陳釀全球限量發行71瓶，其中1瓶於桃園機場販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」 致敬大衛史都華於百富的終生奉獻.。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百富60年首席調酒師六十周年典藏版」 致敬大衛史都華於百富的終生奉獻.。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富60年快閃陳列區內共有6支展柱，每支展柱精選大衛史都華每個十年的重要作品。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
百富60年快閃陳列區內共有6支展柱，每支展柱精選大衛史都華每個十年的重要作品。圖／格蘭父子提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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