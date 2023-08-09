格蘭菲迪奢華系列攜手11家餐廳 打造頂級餐酒饗宴

擁有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），旗下奢華系列攜手全台11家高檔餐廳，8月推出期間限定品酩餐酒合作，讓全台熱愛威士忌的消費者，都能在享用佳餚的同時，搭配格蘭菲迪奢華系列威士忌，讓頂級餐食與奢華威士忌的相輔相成，賦予味蕾加乘的極致享受。

格蘭菲迪奢華系列今年6月迎來最高年份酩貴之作——「格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌」，在「格蘭菲迪29年夜櫻」上市之初，格蘭菲迪即進駐台北知名5星飯店晶華酒店，以格蘭菲迪奢華全系列為體驗主軸打造「格蘭菲迪奢華系列快閃店」，讓所有北部喜愛威士忌的朋友，都有機會親身感受格蘭菲迪奢華系列的獨特魅力，2週的快閃活動獲得熱烈迴響及諸多好評。

格蘭菲迪奢華系列是專為全球高端烈酒市場設計，善於選用多樣化的橡木桶，將不同風土特色融入蘇格蘭威士忌，加上其尊貴精美的包裝，甫成為近年國內頂尖頒獎典禮與藝文、時尚盛宴上的指定烈酒。詳細格蘭菲迪奢華系列品酩餐酒合作活動資訊，請洽詢台北ROBIN'S 牛排屋/鐵板燒；新竹LAZO藍佐牛排、嶼燒、Westwood餐酒館、秋日和；台南ROBIN’S 牛排館、Principe 原則；高雄Papillon、S∙S∙A∙W春生夏秋藏冬、In Jade Lounge雲垂樓、Ukai-tei 鐵板燒。

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