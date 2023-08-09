翻玩經典台灣味！全家便利商店推「黑松沙士酷繽沙」　限時2週會員享專屬優惠價

冰品、飲料的種類與口味琳瑯滿目，但總是有幾種難忘的經典好滋味！全家便利商店與在台熱銷逾70年的國民飲料「黑松沙士」強強聯手，推出全新型態「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方完美還原黑松沙士風味，是今年夏天必喝的沁涼滋味。

連日高溫更需要消暑，全家便利商店人氣冰品「酷繽沙」首次聯手國民飲料品牌「黑松」，即日起重磅開賣「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方搭配綿密乾爽的細緻冰沙、百分百還原黑松沙士風味，更加入QQ蒟蒻提升口感，售價65元，即日起至8月22日限時2週於全家便利商店店舖出示會員條碼，即享55元會員專屬優惠價。