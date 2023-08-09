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翻玩經典台灣味！全家便利商店推「黑松沙士酷繽沙」 限時2週會員享專屬優惠價
冰品、飲料的種類與口味琳瑯滿目，但總是有幾種難忘的經典好滋味！全家便利商店與在台熱銷逾70年的國民飲料「黑松沙士」強強聯手，推出全新型態「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方完美還原黑松沙士風味，是今年夏天必喝的沁涼滋味。
連日高溫更需要消暑，全家便利商店人氣冰品「酷繽沙」首次聯手國民飲料品牌「黑松」，即日起重磅開賣「黑松沙士酷繽沙」，以獨家配方搭配綿密乾爽的細緻冰沙、百分百還原黑松沙士風味，更加入QQ蒟蒻提升口感，售價65元，即日起至8月22日限時2週於全家便利商店店舖出示會員條碼，即享55元會員專屬優惠價。
全家便利商店「酷繽沙」於2016年問世，以綿密沁涼的冰沙口感席捲大街小巷，更是不少七、八年級生的共同回憶；黑松沙士於1950年上市，迄今已銷售逾70個年頭，承載台灣人共同打拼、起飛豐收的時光，其清爽甘甜的滋味，為台灣經典碳酸飲料代表，亦是最具台灣精神的國民飲料之一。為共同推廣經典台灣味，全家便利商店「酷繽沙」與黑松沙士強強聯手，推出「黑松沙士酷繽沙」，共寫國民飲料新篇章，預估將再掀一波搶購潮。
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