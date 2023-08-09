泰國男神Bright Vachirawit大曬腹肌 登上熱搜引起暴動 網友「看完鼻血狂噴」

泰國男星Bright Vachirawit近期動作頻頻，曝光沒少過，先是登上女裝時尚雜誌封面，現在又替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告，讓網友們都暴動了，紛紛回應「看完鼻血狂噴」、「什麼時候放只穿內褲的版本？」。

今年25歲的泰國男星Bright Vachirawit因為和新銳演員Win Metawin演出被稱為BL劇顏值天花板的「只因我們天生一對」，兩人雙雙成為亞洲當紅泰星代表。不僅如此，後來Bright Vachirawit與Win Metawin再度合作，出演了泰版「流星花園」，飾演道明寺一角，人氣攀上顛峰，更成為時尚寵兒，手握一線精品代言人合約。也因為擁有混血兒的俊秀外貌，加上音樂才華，Bright Vachirawit於社群上擁有超高影響力，一舉一動都受關注，特別是與Win Metawin的「#brightxwin」關鍵字，經常成為twitter、instagram的熱門趨勢。

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

而Calvin Klein過去幾季，陸續分別找了Blackpink成員Jennie、BTS防彈少年團的柾國Jungkook擔任品牌代言人，都在網路上引起熱議。此次則把目光移往亞洲當紅男星Bright Vachirawit身上，邀請他詮釋秋季形象廣告，一開始曝光的部分，即使沒能看到正臉，但性感唇型，加上結實腹肌，立刻讓眼尖粉絲認出，成為當天的熱門話題。instagram帳號擁有1800萬以上追蹤者的Bright Vachirawit本來就時常分享他健身的動態，但自從走紅之後，就變得惜肉如金，所以此次面對鏡頭大方脫，秀出招牌內褲褲頭，的確讓粉絲有著眼睛大吃冰淇淋的感受。

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

除了Bright Vachirawit之外，Calvin Klein也同時放送了台灣男星章廣辰、日本混血模特兒Maryel Uchida演繹的秋季形象廣告。皆由攝影師Park Jong Ha所操刀，鏡頭下的他們無論是身穿最新的內衣系列還是丹寧服飾，都呈現出品牌簡約而性感形象。而在這季，Calvin Klein把經典Cotton Stretch內衣賦予全新標誌，並帶來季節色彩的Stencil Logo內衣系列，以及具有鮮明雙色標誌腰帶的Future Shift內衣系列，透過Bright Vachirawit、章廣辰和Maryel Uchida來傳遞無窮的自信和強烈的個性。

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／摘自Calvin Klein facebook

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／摘自Calvin Klein facebook

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

泰國男星Bright Vachirawit替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

日本混血模特兒Maryel Uchida替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供

台灣男星章廣辰替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告。圖／Calvin Klein提供