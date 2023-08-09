泰國男神Bright Vachirawit大曬腹肌 登上熱搜引起暴動 網友「看完鼻血狂噴」

泰國男星Bright Vachirawit近期動作頻頻，曝光沒少過，先是登上女裝時尚雜誌封面，現在又替Calvin Klein拍攝秋季系列形象廣告，讓網友們都暴動了，紛紛回應「看完鼻血狂噴」、「什麼時候放只穿內褲的版本？」。
今年25歲的泰國男星Bright Vachirawit因為和新銳演員Win Metawin演出被稱為BL劇顏值天花板的「只因我們天生一對」，兩人雙雙成為亞洲當紅泰星代表。不僅如此，後來Bright Vachirawit與Win Metawin再度合作，出演了泰版「流星花園」，飾演道明寺一角，人氣攀上顛峰，更成為時尚寵兒，手握一線精品代言人合約。也因為擁有混血兒的俊秀外貌，加上音樂才華，Bright Vachirawit於社群上擁有超高影響力，一舉一動都受關注，特別是與Win Metawin的「#brightxwin」關鍵字，經常成為twitter、instagram的熱門趨勢。
而Calvin Klein過去幾季，陸續分別找了Blackpink成員Jennie、BTS防彈少年團的柾國Jungkook擔任品牌代言人，都在網路上引起熱議。此次則把目光移往亞洲當紅男星Bright Vachirawit身上，邀請他詮釋秋季形象廣告，一開始曝光的部分，即使沒能看到正臉，但性感唇型，加上結實腹肌，立刻讓眼尖粉絲認出，成為當天的熱門話題。instagram帳號擁有1800萬以上追蹤者的Bright Vachirawit本來就時常分享他健身的動態，但自從走紅之後，就變得惜肉如金，所以此次面對鏡頭大方脫，秀出招牌內褲褲頭，的確讓粉絲有著眼睛大吃冰淇淋的感受。
除了Bright Vachirawit之外，Calvin Klein也同時放送了台灣男星章廣辰、日本混血模特兒Maryel Uchida演繹的秋季形象廣告。皆由攝影師Park Jong Ha所操刀，鏡頭下的他們無論是身穿最新的內衣系列還是丹寧服飾，都呈現出品牌簡約而性感形象。而在這季，Calvin Klein把經典Cotton Stretch內衣賦予全新標誌，並帶來季節色彩的Stencil Logo內衣系列，以及具有鮮明雙色標誌腰帶的Future Shift內衣系列，透過Bright Vachirawit、章廣辰和Maryel Uchida來傳遞無窮的自信和強烈的個性。
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