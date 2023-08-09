韓星 G-DRAGON代言！虎牌燒啤7-ELEVEN、全家搶先開賣

虎牌啤酒融合廣受台灣消費者喜愛的韓國文化和燒酒，宣布在台推出全新虎牌燒啤（Tiger Soju），並請到BIGBANG隊長 G-DRAGON擔任虎牌全球品牌代言，有葡萄和李子兩款風味，酒精濃度均為5.5%。每罐69元，於7-ELEVEN、全家搶先開賣。

身為韓國知名藝人、同時是音樂和時尚圈指標性人物的G-DRAGON表示：「我很榮幸能代表虎牌這個品牌，其保持真我、勇敢突破不斷創新的精神是我非常有共鳴的。我希望能激勵全新世代的人們不要畏懼外界的想法，勇敢釋放內心的熱情。」

虎牌燒啤以拉格啤酒加上燒酒，「葡萄風味」帶來獨特的香氣，「李子風味」則展現微微酸甜與清爽，都象徵著創新求變的老虎精神。

此外，虎牌啤酒與高雄洲際酒店合作，推出「醉愛獅城」一泊二食專案。即日起至10月15日，前200組預訂豪華經典房的貴賓，客房內將贈送迎賓點心盤，並有mini bar免費提供虎牌冰釀啤酒及虎牌燒啤。讓您在享受豪華的住宿體驗同時可以品味虎牌啤酒的獨特風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康