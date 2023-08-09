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家中餐桌秒變高級fine dining？情人節這樣擺盤就對了
生活中的場景可以透過道具物品的運用，產生不同氣氛。如何讓每天的餐桌一秒具有Fine Dining的高級感？義大利高級珠寶品牌Buccellati推出餐具系列，全系列具備餐盤、玻璃瓶罐、精美的銀器，要讓每一天晚餐都像「外食」、氣氛滿點！
創立於1919年、歷史104年的Buccellati屬於歷峯（Richemont）集團旗下，與伯爵（Piaget）、江詩丹頓（Vacheron Constantin）、沛納海（Panerai） …同一集團。由於是義大利品牌，整體風格有別於法式珠寶品牌的簡約、詩意，更多靈感源自於大自然的花草、羽毛或文藝復興時期的華美風格。同時透過工匠巧手將金屬加工為宛如蕾絲般的「Tulle珠羅紗工藝」更是品牌一絕，整體則具有Macri、Opera、Tulle、Rambi...等多個系列。
由於義大利人熱愛、也懂得享受生活，Buccellati也推出了銀器與餐具系列，從盤延具有曼妙紋路的Rouche餐盤、結合Opera珠寶特色的同名托盤、放在桌上用以擺飾並具有蘑菇蔬果各種造型的Murano玻璃餐架、結合金屬與竹節的Tahiti餐具系列...
一如Buccellati在高級珠寶上的風格，餐具同樣使用了自然質材的銀、竹子、各種蔬果造型，營造出典雅、有高級感與趣味的生活感。這個情人節假如要在家中度過，也可考慮透過餐具的加持，把家中場景一秒變成高級餐廳，浪漫滿分！
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