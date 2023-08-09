「成為家中的驕傲」 精神障礙者創作展登舞台 家屬淚崩

精神障礙者為了接受治療，平時大多居住於精神復健機構中，鮮少與家人同住，近日衛生福利部八里療養院於中正紀念堂舉辦「我是藝術家」特展，展出精障藝術家的創作成果，不僅讓社會大眾更了解精障藝術家所經歷病程，許久不見的家人也難得有機會相聚。

「你是我們家第一個在中正紀念堂展出的人，是我們家的驕傲。」一位頭髮灰白的父親，在展覽現場中，激動地對著精障藝術家說。另一位女性精障藝術家則透露，自己的2幅畫作，創作時都處於情緒低潮期，希望畫作能讓人感受溫暖、女性堅強，一旁觀展民眾也頻點頭認同。

八里療養院職能治療師洪祥純、王玉山表示，在展覽會場中，除了觀光客或是安排導覽的團體外，也會有家屬拿著相機、推著行李箱，在三樓藝廊反覆徘徊，尋找著精障藝術家家人，因為平時未與家人同住，借此機會觀畫、也能碰面關心近況，展現家人支持的溫暖。

在中正紀念堂三樓藝廊展出的第四屆「我是藝術家」，主辦單位為了想讓更多人了解這個展覽背後想呈現的意義，特別於假日辦理深度導覽跟體驗活動，透過介紹這群精障藝術家所經歷的病程、遇見的人事物以及內心的感受，讓參觀民眾能更仔細的看著每一幅畫和作品。