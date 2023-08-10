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演完封箱錯過不再！音樂劇「苦魯人生」本週末熱鬧開演

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
超人氣音樂劇「苦魯人生」即將上演封箱場，引劇粉搶票。圖／刺點創作工坊提供
超人氣音樂劇「苦魯人生」即將上演封箱場，引劇粉搶票。圖／刺點創作工坊提供

連續兩年獲得臺中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，攜手聯合數位文創，即將在八月十一日至十三日於臺中國家歌劇院中劇院帶來經典作品「幕後傳奇—苦魯人生」，也將成為「苦魯人生」近五年內的最後一次演出，封箱場引劇粉搶票。此作品經歷了十年打磨、五度改版重製、三十七場演出、累積了兩萬七千多觀眾人次，被觀眾票選為近十年最喜歡的音樂劇之一。因此在這次的「暫時封箱站」加入了限定的「場場驚喜，場場歡喜」企劃，在每場次中安排了特別的設計，讓喜愛「苦魯人生」的觀眾有更多參與感及驚喜，同時也增開了特別的VVIP票券，讓台下的觀眾可以體驗不同視角的看戲，也在開賣三分鐘內全數搶空。

「幕後傳奇—苦魯人生」用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，以舞台劇幕後人員為主角，講述如你我一般的小人物如何透過不懈的努力，在與他人齊心合作下一同呈現出精彩的演出，道出幕後英雄的血淚、致敬各行各業的基層人員，是刺點創作工坊給劇場人的一封情書，更是致敬各行各業基層人員與幕後英雄的誠心之作，非相關科系與產業的觀眾，能以易懂的方式了解劇場文化，康軒文教亦將本劇列入全國國中藝文教材。

「幕後傳奇—苦魯人生」8/11-8/13於臺中國家歌劇院中劇院演出，趕緊把握最後機會搶票，購票請洽售票網站

國家歌劇院 劇場 音樂劇

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