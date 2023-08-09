Google 25周年限時優惠 Pixel手機7.5折再送限定托特包

歡慶Google 25周年，Google商店推出一系列Pixel商品優惠，即日起至8月22日晚上11點59分截止，購買Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel Watch和Pixel Buds皆享獨家7.5折折扣，購買Google Pixel手機還可獲得限定紀念托特包，觀望許久還沒下手的民眾，現在就是加入Team Pixel的最佳時機。

趁著7.5折優惠，當然是入手旗艦Pixel 7 Pro省最大，原價26,900元，周年特價20,242元，現省6,748元就能體驗最強大的Pixel相機；Pixel 7原價18,900元，周年特價14,242元，現省4,748元。

另外，喜歡圓形設計智慧錶的民眾，Pixel Watch原價10,900元，周年特價8,175元，現省2,725元。還有通勤必備真無線藍牙耳機，不管是Google Pixel Buds A-Series，還是有主動降噪功能的Pixel Buds Pro，同樣都有7.5折優惠，千萬別錯過。