快訊

馬斯克認為「X」品牌價值 比收購Twitter花費1.4兆的10倍還高

MLB／張育成遭紅襪指定讓渡… 接下來有3條路可走

8/9【早晨財經速解讀】七月資通出口創史高！華爾街投降轉多 消費衰退才開始？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google 25周年限時優惠 Pixel手機7.5折再送限定托特包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店
Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店

歡慶Google 25周年，Google商店推出一系列Pixel商品優惠，即日起至8月22日晚上11點59分截止，購買Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel Watch和Pixel Buds皆享獨家7.5折折扣，購買Google Pixel手機還可獲得限定紀念托特包，觀望許久還沒下手的民眾，現在就是加入Team Pixel的最佳時機。

編輯推薦

趁著7.5折優惠，當然是入手旗艦Pixel 7 Pro省最大，原價26,900元，周年特價20,242元，現省6,748元就能體驗最強大的Pixel相機；Pixel 7原價18,900元，周年特價14,242元，現省4,748元。

另外，喜歡圓形設計智慧錶的民眾，Pixel Watch原價10,900元，周年特價8,175元，現省2,725元。還有通勤必備真無線藍牙耳機，不管是Google Pixel Buds A-Series，還是有主動降噪功能的Pixel Buds Pro，同樣都有7.5折優惠，千萬別錯過。

Google還特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶，Pixel用戶們肯定要馬上換上。

Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店
Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店
歡慶Google 25周年，Google商店推出一系列Pixel商品優惠。圖／摘自Google商店
歡慶Google 25周年，Google商店推出一系列Pixel商品優惠。圖／摘自Google商店
幾乎全系列Pixel商品都有7.5折優惠。圖／摘自Google商店
幾乎全系列Pixel商品都有7.5折優惠。圖／摘自Google商店
Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店
Google特別設計了2款25周年紀念手機桌布免費供民眾下載，每個插圖都代表了Google在過去25年旅程中的重要里程碑與回憶。圖／摘自Google商店
活動期間於Google商店購買Google Pixel手機即可獲得限定紀念托特包。圖／摘自Google商店
活動期間於Google商店購買Google Pixel手機即可獲得限定紀念托特包。圖／摘自Google商店

編輯推薦

折扣

延伸閱讀

不止「金城武樹」！台灣絕美療癒的十大打卡奇樹等你拍

嘉義大林慈濟醫院推健走 醫護平均每天7213步刷新紀錄

盼風華再現！舊城區商圈沒落 新竹市府啟動再造復興計畫

政府打擊投資詐騙廣告 不到4個月已下架5479件

相關新聞

Google 25周年限時優惠 Pixel手機7.5折再送限定托特包

歡慶Google 25周年，Google商店推出一系列Pixel商品優惠，即日起至8月22日晚上11點59分截止，購買P...

美西南大環線 見證20億年

有行旅「天地之奇 美國西南大環線」十二日旅程挑戰市場之最，獨家安排七晚保證入住國家公園和保留區，將見證地球廿億年來的滄桑...

火影忍者「一樂拉麵」插旗新竹！結印、人柱力畫面曝光

火影迷們準備好了嗎？以「火影忍者」為主題的「一樂拉麵」，預告即將插旗大魯閣湳雅廣場，開設新竹首間分店。未來對於喜愛拉麵或...

限量200瓶！格蘭路思21年限定包裝獨獻台灣

頂級威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes）推出格蘭路思21年獨獻台灣包裝，限量包裝以格蘭路思酒廠腹地等高線為...

富藝斯首創藝術電商平台 當紅Cj Hendry「皇冠」打頭陣

國際拍賣行富藝斯（Phillips）宣布全新當代藝術電商平台Dropshop將於8月20日上線，以突破傳統拍賣的方式，將...

韓團女神都在揹！JISOO、HAERIN黑色小包搭飛機良伴

夏季出遊拎什麼包隨時有型時髦？Dior品牌大使、韓流女子天團BLACKPINK成員金智秀（Jisoo）日前在機場被捕捉到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦