火影忍者「一樂拉麵」插旗新竹！結印、人柱力畫面曝光
火影迷們準備好了嗎？以「火影忍者」為主題的「一樂拉麵」，預告即將插旗大魯閣湳雅廣場，開設新竹首間分店。未來對於喜愛拉麵或是火影忍者主題的新竹民眾，都將可以感受一樂拉麵帶來的樂趣。
日本漫畫家岸本齊史創作的「火影忍者」，乃是風靡全球的少年漫畫。其中主角漩渦鳴人最喜愛的料理，就是「一樂拉麵」，許多經典劇情亦曾在拉麵店中發生。2021年9月，全台首間獲得官方認證的「一樂拉麵」正式於台北信義威秀開幕，店內各個角落都可以見到火影忍者的相關元素，還有人形立牌、燈箱等裝置物，陪伴粉絲一起吃拉麵。
餐點部份，一樂拉麵也依照劇情，還原推出「一樂豚骨拉麵」，另還有一樂味噌拉麵、火遁爆辛拉麵等拉麵口味，並也有針對火影主題推出的木葉秘傳煎餃、兵糧丸，或是炸雞唐揚丼飯、炸豬排丼飯、火烤骰子牛丼飯等餐點。開幕後，一度吸引大批粉絲前往朝聖。
2022年5月時，一樂拉麵就傳出即將前往新竹的消息。隨著時間推進，一樂拉麵今日也正式發布公告，表示即將於大魯閣湳雅廣場開設新竹首店。根據官方最新曝光的照片，新店內依舊可以見到許多火影忍者的裝置元素，牆壁上還有「結印手勢」、「人柱力集合」的裝飾牆面。對於喜愛火影忍者的粉絲，將可期待官方正式公佈的開幕時間與更多資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言