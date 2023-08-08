限量200瓶！格蘭路思21年限定包裝獨獻台灣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
格蘭路思21年限定包裝，酒精濃度43%，建議售價8,200元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思21年限定包裝，酒精濃度43%，建議售價8,200元。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

頂級威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes）推出格蘭路思21年獨獻台灣包裝，限量包裝以格蘭路思酒廠腹地等高線為靈感，每瓶皆有獨立序號酒標，台灣限量200瓶。

位於蘇格蘭斯貝賽（Speyside）產區的頂級威士忌品牌格蘭路思，於1879年創立，擁有承襲百餘年釀造工藝，憑藉著酒廠四大基柱，堅守卓越品質和精湛工藝。限量包裝採靜謐沉穩的藍銅色木質外盒，展開後的格蘭路思酒廠腹地等高線紋路，細細勾勒出優雅的線條。格蘭路思簡潔的圓弧瓶身，象徵頂級雪莉橡木桶意象，映照出天然的高年份酒液色調。

格蘭路思長達11小時慢速蒸餾的極致淬煉，完全去除雜質，留下細緻酒體的花香風味；經過長時間熟成，再由釀酒師精心勾兌出絕佳細膩的口感。堅持100%雪莉桶的純粹工藝，使原酒散發純正天然琥珀色光輝，對品質的極致雕琢，造就了21年的獨特魅力。

格蘭路思21年洋溢香草與肉豆蔻的甜美香氣，伴隨著優雅的玫瑰花香，入口時揉合丁香與新鮮雪松木的細膩口感緩緩入喉，最後迎來由香草和木質辛香料完美交織而成的悠長尾韻，令人回味無窮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 蘇格蘭

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