梵克雅寶鑽石傳奇登台展出 上億極致美鑽不看會遺憾

純淨剔透的優質白鑽是所有珠寶藏家心目中永恆的追求。梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)以兩大篇章歌頌鑽石之美的Legend of Diamonds頂級珠寶系列作品將首度登台展出,並將於8月14日至18日期間首度於台中舉辦頂級珠寶作品展,展出包括Legend of Diamonds系列兩大篇章的鑽石珠寶在內,共130件珠寶腕表。其中出自Legend of Diamonds系列第一篇章的兩件可轉換式珠寶,分別採用了31克拉與51克拉的DFL級Type 2A頂級美鑽,單件作品就價值上億,也可見品牌深耕中南部的用心。

●第一篇章 以招牌的隱密是鑲嵌襯托衍生自同一顆原石的美鑽

Legend of Diamonds頂級珠寶系列第一篇章的所有主鑽,都來自2018年於萊索托(Lesotho)的萊辛鑽石礦(Letseng Mine)開採出的絕世名鑽Lesotho Legend。不只原石重達910克拉,為當時全球第5大優質原石,更難得的是結晶剔透玲瓏,成色達完美的D級,化學結構屬碳含量最純的Type 2A等級。梵克雅寶耗時7個月研究如何切割這塊原石、再用5個月的時間才將之切割成67枚不同的鑽石,並以這些美鑽為發想,結合品牌最具代表性的隱密式鑲嵌工藝,創作出Legend of Diamonds第一篇章共25件作品。

此次登台的2件第一篇章作品中,CHEVRON MYSTÉRIEUX可轉換式項鍊及耳環,共鑲嵌三顆分別重約31.24、12.18及12.07克拉的DFL級Type 2A梨形切割鑽石,設計靈感源自1950年代的疊襟式晚裝。藍寶石和傳統隱密式鑲嵌祖母綠組成別具個性的交疊領口線條,三顆如露珠般的美鑽垂墜於下;要搜羅到如此數量、色澤相近的祖母綠已經非常難得,碧翠深邃的祖母綠本身質脆易碎,也提升隱密式鑲嵌難度。三枚美鑽皆可拆組,可變化為不同形式的項鍊、耳環、吊墜等,共隱藏6種變化。

同樣以高級訂製時裝衣領為設計發想的COLLERETTE MYSTÉRIEUSE可轉換式項鍊及戒指,則是運用了兩種不同形式的隱密式鑲嵌手法,來襯托中央兩顆分別重約51.14及10.52克拉的DFL級Type 2A祖母綠切割主鑽。項鍊以傳統隱密式鑲嵌紅寶石和鋪鑲鑽石構成,邊框點綴粉紅剛玉如蕾絲飾邊,項鍊背面的暗扣則掩藏於鑲鑽的立體蝴蝶結下。兩枚主鑽均切割成四邊呈斜向切面的祖母綠切割,由頂部向四邊輻射的同心切割面締造迷人的鏡像效果。51克拉主鑽還可拆下作為戒指配戴,與戒指上的Individual Mystery Set隱密式鑲嵌橢圓形切割紅寶石的部件互換,共可變化出5種穿戴方式。

●第二篇章 致敬品牌歷史上的鑽石經典傑作

第二篇章白鑽變奏曲作品,則是獻給經典白鑽的另一首頌歌:每一件鑽石珠寶都以當代手法重新演繹梵克雅寶的品牌歷史最具代表性的經典作品。Dentelle à l'aiguille項鍊,就是以雙層的貴金屬結構和白鑽重新演繹1938年時以彩色寶石組成的Hawaii項鍊,從正面猶如針線打造的針繡花邊(dentelle à l'aiguille)圖案鏤空的縫隙中可見底層以手工敲槌的錘紋玫瑰金,工藝之細膩令人驚嘆。同樣的紋理金質工藝,也運用在另一件Nuée de diamants耳環上,耳環圓弧的形狀線條,則是以1936年一件鑽石胸針為靈感的全新創作。