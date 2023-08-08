國泰航空桃機貴賓室明重啟 吃的到牛肉麵、珍奶跟港點
國泰航空桃園國際機場貴賓室將於明天（9日）重新啟用，再度為台北出發的國泰會員及旅客服務，貴賓室內提供牛肉麵、珍奶及台灣美食肉燥飯，還有各式餐前小點、起司、沙拉、鮮果和甜品，旅客還能在貴賓室內喝到在商務艙才能享用的國泰精選（奇異果汁特調）。
受新冠肺炎疫情影響，國泰航空桃園國際機場貴賓室於2020年三月暫停營運，隨著疫情趨緩旅運量回升，將於明天起恢復營運，一周7天、每日5時至20時50分營業。依照國泰航空規定，凡頭等及商務客艙乘客，以及特選國泰會員與「寰宇一家」夥伴計劃的會員可享用國泰航空貴賓室。
國泰航空表示，貴賓室位於桃機第一航廈4樓，佔地379坪，可容納200名以上旅客，自2015年開幕以來深受旅客讚賞，座位寬敞舒適，宛如置身家中的舒適空間，亦提供電腦、印表機等設備滿足商務旅客需求。
在貴賓室裡，國泰航空提供現煮雲吞麵、擔擔麵、道地台灣牛肉麵等麵食外，也有叉燒包、珍珠丸、燒賣、奶皇包等精緻港點；西式料理則有義大利麵、三明治及沙拉鮮果等輕食。此外，還有珍珠奶茶、特調雞尾酒及不含酒精的軟性飲料，提供旅客多樣的餐點選擇。
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