國泰世華CUBE卡升級5大權益 新增家樂福3%回饋無上限

國泰世華銀行CUBE卡下半年優惠及通路出爐！除了8月起推出個人化第五大權益「慶生月」，更搶先在中元節普渡前於「集精選」權益方案內，新增量販通路「家樂福」，即日起至家樂福全台300多間門市及線上購物消費刷CUBE卡，即享3%回饋小樹點（信用卡）無上限；另看準國內外旅遊需求持續熱絡，CUBE卡亦推出旅遊通路限時回饋加碼活動，當月壽星選擇「慶生月」權益方案並完成領取回饋加碼，且透過指定通路刷卡消費，最高可享4.5%小樹點（信用卡）回饋。

國泰世華銀行觀察，今年國內外旅遊需求續熱，原CUBE卡提供的四大權益方案3%回饋無上限，加上CUBE App指定通路領券加碼回饋，有效吸引卡友出遊刷卡消費。統計CUBE卡上半年旅遊消費簽帳金額較去年同期成長逾4倍，海外消費亦年成長逾130%，飯店住宿也較去年同期成長逾120%。進一步分析CUBE卡消費情況，有近20位卡友單月海外消費累計達百萬元以上，且有近五成消費集中在日、韓、新、泰等國家，主要消費類別為旅遊、服飾及精品購物。統計至目前，CUBE卡流通卡數已超過500萬張，較去年底成長逾40%。