國泰世華CUBE卡升級5大權益 新增家樂福3%回饋無上限
國泰世華銀行CUBE卡下半年優惠及通路出爐！除了8月起推出個人化第五大權益「慶生月」，更搶先在中元節普渡前於「集精選」權益方案內，新增量販通路「家樂福」，即日起至家樂福全台300多間門市及線上購物消費刷CUBE卡，即享3%回饋小樹點（信用卡）無上限；另看準國內外旅遊需求持續熱絡，CUBE卡亦推出旅遊通路限時回饋加碼活動，當月壽星選擇「慶生月」權益方案並完成領取回饋加碼，且透過指定通路刷卡消費，最高可享4.5%小樹點（信用卡）回饋。
國泰世華銀行觀察，今年國內外旅遊需求續熱，原CUBE卡提供的四大權益方案3%回饋無上限，加上CUBE App指定通路領券加碼回饋，有效吸引卡友出遊刷卡消費。統計CUBE卡上半年旅遊消費簽帳金額較去年同期成長逾4倍，海外消費亦年成長逾130%，飯店住宿也較去年同期成長逾120%。進一步分析CUBE卡消費情況，有近20位卡友單月海外消費累計達百萬元以上，且有近五成消費集中在日、韓、新、泰等國家，主要消費類別為旅遊、服飾及精品購物。統計至目前，CUBE卡流通卡數已超過500萬張，較去年底成長逾40%。
為滿足CUBE卡友出遊消費需求，自8月1日起，卡友選擇「趣旅行」權益並於CUBE App領取回饋，台灣虎航官網購票最高4%回饋，再享九五折優惠；旅遊平台Expedia消費享3%回饋無上限，精選套裝行程滿額現折最高2,000元，再享專屬網頁訂房最高九二折優惠、可樂旅遊消費享3%回饋無上限，旅遊商品再享最高2%優惠無上限。此外，國內旅遊使用CUBE卡也有加碼優惠，當月壽星入住雲朗觀光集團飯店，選擇「慶生月」權益並於CUBE App領取加碼優惠，最高4.5%回饋，再享專屬網頁訂房九六折與壽星小禮；於城市綠洲、漁拓釣具、墾趣、潛立方旅館、捷安特、捷安特旅行社、及輕旅泡泡潛水度假中心等指定通路，於CUBE App領取回饋後享最高2%回饋。
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