超萌「三眼怪悠遊卡」！SAKImoto還有2款夏季新品登場

來自日本，以生吐司為招牌的「SAKImoto Bakery」，今年夏天推出新品「柚檸生乳迷你生吐司」、「柚子胡椒奶油捲」，以柚子獨特的草本感，為夏日帶來清新涼爽的感受。此外，SAKImoto Bakery也推出「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」，除了隨卡附贈100元折價券，憑卡還可享生吐司8折的優惠。

此次新推出的「柚檸生乳迷你生吐司」採用日本愛媛縣柚子，經醃漬後搭配西班牙金黃檸檬絲，均勻混合於麵團之中，麵團並包裹著清爽的日本生乳醬，質感滑順更添層次，有著輕盈的酸甜滋味，每份190元。「柚子胡椒奶油捲」則將麵糰包入未完熟的青柚子皮與唐辛子混合的柚子胡椒醬，在辛辣中仍保有淡雅的香氣，乃是道地的九州風情，每份64元。

繼2022年底推出「三眼怪造型爆米花桶」後，SAKImoto bakery今夏推出「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」，三眼怪小星球為靈感發想的迷你爆米花悠遊卡，將爆米花桶等比例縮小，上蓋以融化的鮮奶油為基底，配有迷你的小小三眼怪與紅色小火箭，覆蓋在嵜本生吐司上面，上蓋還可以打開，兼具可愛與實用。原價520元，消費滿300元，即可享加購價416元，隨卡並附贈100元折價券（期限至8月31日）。12月31日前，至門市出示此卡，可享日規1斤生吐司「8折」優惠。