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菲董也愛他！Ground Y推原爆級藝術家田敏網敬一聯名款

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
田名網敬一也曾與「菲董」Williams Pharell合影。圖 / 翻攝自 IG @ keiichitanaami_official
田名網敬一也曾與「菲董」Williams Pharell合影。圖 / 翻攝自 IG @ keiichitanaami_official

藝術家的奇思妙想與獨特視覺，總能賦予設計全新能量活力。山本耀司旗下入門年輕潮牌Ground Y已於今年進駐信義微風，打造品牌全球首間海外分店。品牌先前在日本已推出與多個經典動漫IP聯名系列，近日再與「原爆級」日本藝術家田敏網敬一合作，推出Ground Y x Keiichi Tanaami Collaborate Collection，展現如萬花筒般的迷幻魅力。

生於西元1936年的田名網敬一（Keiichi Tanaami）是日本二次大戰後的流行商業藝術名家，9歲時（1945年）日本受到的原爆衝擊，同樣在他心中與藝術生涯帶來了如原爆級的影響。由於曾在1967年受邀前往普普藝術大師Andy Warhol工作室，其後風格也明顯受到普普藝術影響。他的創作類型遍及繪畫、版畫、拼接與雕塑，甚至曾成為1975年日本版《花花公子》（Playboy）的初代美術總監。田名網敬一除了曾與日本年輕、運動品牌聯名，也曾受國際精品大腕古馳（GUCCI）、Miu Miu青睞合作，其藝術作品並曾登上羅芙奧（Ravenel）、佳士得（Christie’s）等拍賣會。

而本次與Ground Y推出的聯名系列，大量運用了田名網敬一在不同時期的經典插畫元素：《A Woman with a Mole-A》、《Hi-Lite》、《Art Expo New York之C》、《百鶴飛越蓬萊山之2》、《金魚》、《NO MORE WAR之5》、《42nd street》、《Love》…全數結合在山本耀司經典的不對稱、未完成的時裝結構中，並具現成反向抽縐上衣、羅紋氣球寬褲、寬幅翻領襯衫、高領角形衝鋒外套等單品。 

1945年的「原爆」在日本人心中留下了難以磨滅的衝擊，但田名網敬一（Keiichi Tanaami）則將之化為一幅又一幅奇幻、壯麗、詭譎、獨特的視覺，並在與Ground Y x Keiichi Tanaami Collaborate Collection中，展現一如原爆般的時裝衝擊能量。

Ground Y x Keiichi Tanaami Collaborate Collection肩背包，價格店洽。圖／Ground Y提供
Ground Y x Keiichi Tanaami Collaborate Collection肩背包，價格店洽。圖／Ground Y提供
正反面運用了《A Woman with a Mole-A》與《Hi-Lite》兩幅作品的田名網敬一高領角形外套，色彩繽紛、視覺前衛迷幻。圖／Ground Y提供
正反面運用了《A Woman with a Mole-A》與《Hi-Lite》兩幅作品的田名網敬一高領角形外套，色彩繽紛、視覺前衛迷幻。圖／Ground Y提供
反向抽縐上衣 ，印有田名網敬一出版著作《虛像未來図鑑》的作品《Love》，不對稱、扭結的設計為服裝特色。圖／Ground Y提供
反向抽縐上衣 ，印有田名網敬一出版著作《虛像未來図鑑》的作品《Love》，不對稱、扭結的設計為服裝特色。圖／Ground Y提供
不對稱、未完成的山本耀司經典時裝特色，在結合田名網敬一（Keiichi Tanaami）的藝術風格後，催生如強烈、一如原爆般的壯闊生命力。結構圖／Ground Y提供（合成圖）
不對稱、未完成的山本耀司經典時裝特色，在結合田名網敬一（Keiichi Tanaami）的藝術風格後，催生如強烈、一如原爆般的壯闊生命力。結構圖／Ground Y提供（合成圖）
創作類別涵蓋繪畫、版畫、拼接與雕塑的日本藝術家田名網敬一（Keiichi Tanaami）。圖／Ground Y提供
創作類別涵蓋繪畫、版畫、拼接與雕塑的日本藝術家田名網敬一（Keiichi Tanaami）。圖／Ground Y提供
田名網敬一聯名寬幅翻領襯衫人造絲襯衫， 正面印有《Art Expo New York_C》、背面則印有《百鶴飛越蓬萊山之2》，為無性別單品。圖／Ground Y提供
田名網敬一聯名寬幅翻領襯衫人造絲襯衫， 正面印有《Art Expo New York_C》、背面則印有《百鶴飛越蓬萊山之2》，為無性別單品。圖／Ground Y提供

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