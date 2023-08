菲董也愛他！Ground Y推原爆級藝術家田敏網敬一聯名款

藝術家的奇思妙想與獨特視覺,總能賦予設計全新能量活力。山本耀司旗下入門年輕潮牌Ground Y已於今年進駐信義微風,打造品牌全球首間海外分店。品牌先前在日本已推出與多個經典動漫IP聯名系列,近日再與「原爆級」日本藝術家田敏網敬一合作,推出Ground Y x Keiichi Tanaami Collaborate Collection,展現如萬花筒般的迷幻魅力。

生於西元1936年的田名網敬一(Keiichi Tanaami)是日本二次大戰後的流行商業藝術名家,9歲時(1945年)日本受到的原爆衝擊,同樣在他心中與藝術生涯帶來了如原爆級的影響。由於曾在1967年受邀前往普普藝術大師Andy Warhol工作室,其後風格也明顯受到普普藝術影響。他的創作類型遍及繪畫、版畫、拼接與雕塑,甚至曾成為1975年日本版《花花公子》(Playboy)的初代美術總監。田名網敬一除了曾與日本年輕、運動品牌聯名,也曾受國際精品大腕古馳(GUCCI)、Miu Miu青睞合作,其藝術作品並曾登上羅芙奧(Ravenel)、佳士得(Christie’s)等拍賣會。

而本次與Ground Y推出的聯名系列,大量運用了田名網敬一在不同時期的經典插畫元素:《A Woman with a Mole-A》、《Hi-Lite》、《Art Expo New York之C》、《百鶴飛越蓬萊山之2》、《金魚》、《NO MORE WAR之5》、《42nd street》、《Love》…全數結合在山本耀司經典的不對稱、未完成的時裝結構中,並具現成反向抽縐上衣、羅紋氣球寬褲、寬幅翻領襯衫、高領角形衝鋒外套等單品。