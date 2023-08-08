白天喝到晚上！7-ELEVEN推大人味「雞尾酒風味氣泡咖啡」限時買2送2
搶攻下班後、夜貓時段咖啡飲品商機，7-ELEVEN CITY CAFE首推「雞尾酒風味氣泡咖啡」，採用國際知名基酒調和，打造幾乎零酒精濃度的風味氣泡咖啡，不用擔心還沒下班，喝一杯就能享受夏日Chill氛圍。7-ELEVEN也限時推出大人風味的「爸爸的思樂冰」、「爸爸的霜淇淋」，邀請民眾將現有冰品、飲品DIY加入增添大人味的百搭基酒百加得蘭姆酒或龐貝蘭鑽特級琴酒，8月8日前加購價只要50元起，秒升級專屬特調。
如果你很喜歡「西西里風檸檬氣泡咖啡」，肯定要來嚐鮮最新獨家開發的2款夏日清涼雞尾酒風味氣泡飲，7-ELEVEN特別攜手國際知名基酒品牌BACARDÍ Rum百加得蘭姆酒及Bombay Sapphire Gin龐貝藍鑽特級琴酒，以經典調酒Mojito與White Lady為風味想像推出「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」，使用雞尾酒風味糖漿包搭配氣泡咖啡調配，打造酒精濃度低於0.5%以下的非酒精性飲品，柑橘類的清爽風味，喝一口彷彿置身沙灘酒吧。
CITY CAFE自8月9日至8月22日止推出特大杯以上全品項任選第2杯7折；8月9日起購買「莫西多雞尾酒風味氣泡咖啡」、「白色佳人雞尾酒風味咖啡」任2杯，贈送實用多功能造型充氣杯座1個，共2款，限量各5萬個，隨機贈送，送完為止。另「OPEN POINT行動隨時取」則於8月9日至8月15日止同步推出CITY調酒系列飲品買2送2嚐鮮價活動，每日限量3,000組。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
另外，OKmart也於父親節當天推出門市大杯莊園級美式/拿鐵，或是濃厚系莊園級美式/拿鐵同品項買2送2活動；OKmart專屬雲端商城OKmall則是推出咖啡團購活動，購買大杯莊園級美式/拿鐵，享買10杯送10杯，再送OKpoint 888點。而喜歡風味咖啡的民眾，OKmart於即日起至8月13日另推出「西西里咖啡」單杯8折優惠，在經典莊園級美式中加入檸檬酸甜風味，咖啡與檸檬汁酸甜交織的豐富口感，特別適合夏季。
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