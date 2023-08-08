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日月潭首家國際溫泉酒店 力麗溫德姆試營、萬元開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
泳池日夜美景不同。圖／力麗觀光集團提供
泳池日夜美景不同。圖／力麗觀光集團提供

歷時多年，日月潭首間國際級溫泉酒店「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，即日起開放試營運。期間將開放兩間餐廳、一間大廳酒吧、館內外休閒設施，以及共可容納400人的宴會廳。即起至9/30試營運期間，不分平假日每房9,700元起(未含服務費及稅金)。預計10月正式開幕。

位於日月潭伊達邵老街的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，6月開放大眾報名「星級體驗密使」活動，從數千位報名者遴選66位體驗密使，參與酒店第一階段的體驗與回饋。時值全球國境解封後的第一個暑假，經調整後，終於開放訂房試營運。

館內共203間客房，品味雅致，結合在地文化特色，客房內有專屬的冷熱雙泉美人湯池，獨攬湖光山色。

開放的兩間餐廳中，「邵」中餐廳以粵菜為主，取材在地食材料理，並從中展現創意。「饗沐」全日餐廳主推亞洲及歐陸特色的主題料理，早餐以早午餐型式供應，讓前來日月潭度假的旅客，能睡飽、吃飽。

試營運期間，館內休閒設施開放的有游泳池、水療SPA池、運動吧，以及提供高端智能健身器材與專業的健身設備的健身房；館外50公尺的RURUZAZA咖啡親子館，共分樂園及餐廳兩大區，讓親子或好友來到伊達邵老街，有一處安心讓小孩放電、大人放鬆的用餐環境。

訂房相關優惠可洽：049-285-0085，網址：https://www.wyndhamhotels.com

●有關溫德姆酒店集團

溫德姆酒店集團旗下共有24個品牌、超過9,000家酒店，飯店群遍布全球六大洲、95國家，擁有約79.8萬間客房，總客房數量在全世界的佔比排名前5大，全球會員人數達9,000萬。集團屢獲殊榮的「溫德姆獎賞計劃」，提供全球會員在集團旗下數萬家酒店、俱樂部渡假村及渡假租賃酒店的兌換積分獎賞。

試營運期即開放的饗沐全日餐廳。圖／力麗觀光集團提供
試營運期即開放的饗沐全日餐廳。圖／力麗觀光集團提供
日月潭力麗溫德姆酒店即起開放試營運。圖／力麗觀光集團提供
日月潭力麗溫德姆酒店即起開放試營運。圖／力麗觀光集團提供
童趣與美景齊收的親子房。圖／力麗觀光集團提供
童趣與美景齊收的親子房。圖／力麗觀光集團提供

酒店 餐廳 日月潭

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