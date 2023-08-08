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三明治變調酒！15間酒吧齊推「晚安美芝城」創意餐酒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
HiBoRu推出「日式拿波里鐵板麵」。圖／早安美芝城提供
HiBoRu推出「日式拿波里鐵板麵」。圖／早安美芝城提供

「早餐」一直是台灣重要的餐飲文化。連鎖早餐店「早安美芝城」近期發起「晚安美芝城」活動，集結Bar Home、TCRC等15間酒吧、餐酒館，將早餐元素融入調酒、餐點之中，推出一系列「開勳早餐」。用餐並完成指定任務，還有機會獲得早安美芝城早餐券及限定貼紙包。

最初由Bar Home 主理人阿翔發起的「晚安美芝城」活動，共計匯聚15間人氣名店，包括Bar Home、TCRC、Phowa、酣呷、HiBoRu 嗨啵嚕、米凱樂、臺虎精釀啜飲室、無向、栖、Tor Dāy、HI relax、呷酒餐酒館，以及 StableNice 複合式咖啡店，其中不乏入選亞洲50大最佳酒吧、調酒大賽冠軍等名店。各店也將早餐的經典元素化身成調酒或特色餐點，帶來不同的樂趣。

例如「Barhome」推出「清透涼爽三明治」限定調酒，將美芝城奶精及美乃滋、芭樂汁、烘焙花生結合小黃瓜及琴酒，帶來宛若三明治般的風味；「咖喱風味可樂餅漢堡排」則以美芝城漢堡麵包，夾純手工馬鈴薯可麗餅及牛番茄、紫甘藍菜等蔬菜，滋味爽口。至於台中的「栖.Habitatto」則推出「白水」，運用吐司、覆盆莓、胡椒、鹹起司奶蓋等元素，還原早餐店文化。另外「Phowa」則是推出「鬼馬燒意麵搭胭脂冬菜鴨湯」，將美芝城的鍋燒意麵創造出新舊融合的新樣貌。其他在不同店，也能品嚐到「無向瑪莉」、「晚安！大冰奶」、「菇味奶茶」等創意飲品。

即日起至8月31日期間，至串連「晚安美芝城」的店家消費晚安餐點，並參與線上活動，就有機會抽中早安美芝城早餐券、限定貼紙包。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

StableNice推出蒜泥很辣雞卷餅、梅美瑪莉等品項。圖／早安美芝城提供
StableNice推出蒜泥很辣雞卷餅、梅美瑪莉等品項。圖／早安美芝城提供
BarHome推出「清透涼爽三明治」、「咖喱風味可樂餅漢堡排」等品項。圖／早安美芝城提供
BarHome推出「清透涼爽三明治」、「咖喱風味可樂餅漢堡排」等品項。圖／早安美芝城提供

早餐店 漢堡

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