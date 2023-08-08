呈現出台灣文化的風格！LE LABO在大稻埕開設形象店

大稻埕是一個富有台灣文化風格的場域，也是台灣最早展開茶葉貿易的所在，在洋行的帶領之下，擴展了過去的繁華盛景。LE LABO秉持著品牌精神也座落於此，在這富含有歷史文化及工藝的巷弄間，成立了獨立店鋪。

2017年引進台灣的香氛品牌LE LABO，首間形象店設立於松菸巷弄後，相隔六年，將第二間形象店座落大稻埕，將新舊文化的交織美學，運用於現代的古色古香舊城之中，將香氣穿梭在穿梭於你我靈魂之間。於迪化街一段199號，一幢富有老台北氣息的的三進式街屋，穿梭我們悉心斑駁的店鋪、街屋裡滿富綠意的中庭，彷若走入歷史的長廊，擁有著自然的沈靜氛圍。

此外LE LABO City Exclusives 城市限定系列也正式回歸，今年更是加入新的城市香氣上海 「沒藥（也為末藥）55」。末沒藥（也為末藥）是此次相調核心香氣，在中國傳醫學上也是非常具有醫療價值，此次與苿莉和廣藿香、沉香、龍涎香和麝香，調性中帶著古典優雅的氣息，正如同來到上海這座城市的感受。