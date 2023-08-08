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海底撈進駐宏匯廣場試營運日確定！擁300坪、大面落地窗美景

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
海底撈進駐新莊宏匯廣場，將在8月21日展開試營運，新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」同時進駐，圖為店型示意圖。圖／宏匯廣場提供
海底撈進駐新莊宏匯廣場，將在8月21日展開試營運，新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」同時進駐，圖為店型示意圖。圖／宏匯廣場提供

新莊人等到海底撈的日子越來越近了，海底撈進駐宏匯廣場日期確定，宏匯廣場證實開門營業日期，海底撈將在8月21日展開試營運，也讓擁有多元餐飲美食的宏匯廣場，又加入了強戰力。

宏匯廣場海底撈試營運期間以現場候位為主，營業時間自中午11點到晚上12點，最後進場時間為晚上10點，試營運期間將會隨人力、設備等準備狀況調整營運時間。之後，宏匯廣場粉絲團將公布開放線上訂位時間，讓消費者省時訂位。

宏匯廣場海底撈為全台第16號店，300坪空間超過360個席位，以全新風格店型，座落宏匯廣場9樓，高樓層搭配大面落地窗，高樓視角享用海底撈美食與服務。針對聚餐，另設有12人包廂可單獨使用，2間連開可容納24人。

此外，新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」三號店也同時進駐，一進海底撈大門就可看到，無論是否吃鍋，想喝能隨時來上一杯。

宏匯廣場海底撈提供12人包廂可單獨使用、2間連開可容納24人，圖為示意圖。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場海底撈提供12人包廂可單獨使用、2間連開可容納24人，圖為示意圖。圖／宏匯廣場提供
海底撈進駐宏匯廣場，位於9樓為全台首家全新店型，粉色用餐區大面落地窗可俯瞰新莊副都心，圖為示意圖。圖／宏匯廣場提供
海底撈進駐宏匯廣場，位於9樓為全台首家全新店型，粉色用餐區大面落地窗可俯瞰新莊副都心，圖為示意圖。圖／宏匯廣場提供

海底撈 美食 新北

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