海底撈進駐宏匯廣場試營運日確定！擁300坪、大面落地窗美景
新莊人等到海底撈的日子越來越近了，海底撈進駐宏匯廣場日期確定，宏匯廣場證實開門營業日期，海底撈將在8月21日展開試營運，也讓擁有多元餐飲美食的宏匯廣場，又加入了強戰力。
宏匯廣場海底撈試營運期間以現場候位為主，營業時間自中午11點到晚上12點，最後進場時間為晚上10點，試營運期間將會隨人力、設備等準備狀況調整營運時間。之後，宏匯廣場粉絲團將公布開放線上訂位時間，讓消費者省時訂位。
宏匯廣場海底撈為全台第16號店，300坪空間超過360個席位，以全新風格店型，座落宏匯廣場9樓，高樓層搭配大面落地窗，高樓視角享用海底撈美食與服務。針對聚餐，另設有12人包廂可單獨使用，2間連開可容納24人。
此外，新北首家海底撈手搖飲專賣店「嗨飲Hi-in」三號店也同時進駐，一進海底撈大門就可看到，無論是否吃鍋，想喝能隨時來上一杯。
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