90年老店！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登高雄
喜歡吃「鰻魚飯」嗎？創立於1932年、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，繼即將於9月進駐台中之後，又將再於今年11月插旗高雄，屆時南台灣的民眾也能享受來自名古屋的好滋味。
「うなぎ四代目菊川」自1932年於日本名古屋起家，最初從事鰻魚批發，後來再轉型成為鰻魚料理餐廳，至今已有超過90年的歷史，同時也獲得日本米其林的餐盤肯定。2023年1月，うなぎ四代目菊川由橘焱胡同餐飲集團引進來台，店內以關西式手法，供應現殺現烤的鰻魚料理，包括有名物蒲燒一本重、名物蒲燒一本定、名物白燒一本定、菊川鰻三吃等不同選擇。
うなぎ四代目菊川台灣首店位於台北中山區，日前也傳出將於今年9月進駐台中西屯區的好消息，目前又再傳出將插旗高雄左營區，並且預計於11月開幕，現也進入人才招募的階段。等到台中、高雄店接力開幕之後，うなぎ四代目菊川也快速在一年開設3間台灣分店，對於中部、南部的民眾而言，未來也可以零時差享受米其林級的鰻魚滋味。
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