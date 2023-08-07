90年老店！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登高雄

喜歡吃「鰻魚飯」嗎？創立於1932年、獲得日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，繼即將於9月進駐台中之後，又將再於今年11月插旗高雄，屆時南台灣的民眾也能享受來自名古屋的好滋味。

「うなぎ四代目菊川」自1932年於日本名古屋起家，最初從事鰻魚批發，後來再轉型成為鰻魚料理餐廳，至今已有超過90年的歷史，同時也獲得日本米其林的餐盤肯定。2023年1月，うなぎ四代目菊川由橘焱胡同餐飲集團引進來台，店內以關西式手法，供應現殺現烤的鰻魚料理，包括有名物蒲燒一本重、名物蒲燒一本定、名物白燒一本定、菊川鰻三吃等不同選擇。