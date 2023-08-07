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「海尼根城市啤酒大亨」遊樂場 高雄漢神巨蛋限期登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
海尼根今年適逢150周年，特地攜手桌遊品牌MONOPOLY 地產大亨，跨界攜手打造「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」遊樂場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
海尼根今年適逢150周年，特地攜手桌遊品牌MONOPOLY 地產大亨，跨界攜手打造「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」遊樂場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球知名啤酒品牌海尼根今年適逢150周年，特地找上廣受全球家庭喜愛的桌遊品牌MONOPOLY 地產大亨，跨界攜手打造「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」的城市遊樂場，預計8月11日至8月13日，於高雄漢神巨蛋正式登場。

現場藉由經典遊戲元素，打造有趣的互動機制，如瘋狂「抓鈔機」、「入獄」打卡點、經典地產大亨房屋「巨大版神還原」以及韓國時下最受歡迎的「人生四格」拍貼機，甚至邀請到連續4年入選亞洲50大酒吧、亞洲最佳酒吧第10名 AHA Saloon，設計有著專屬海尼根22款多國特色調酒的「Good Times Bar」。無論你是喜愛海尼根的忠實粉絲，還是MONOPOLY 地產大亨的遊戲愛好者，都能在這場活動中感受前所未有的頂鮮體驗，盡情享受美好時光。

等不及周末來臨，即日起可先加入海尼根LINE官方帳號，搶先玩數位版遊戲，不僅有機會抽中限量MONOPOLY 地產大亨：海尼根版桌遊，還有機會搶先獲得「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」城市遊樂場的免費調飲兌換券。活動現場另有各式海尼根150周年限定贈品，詳細內容依官方公告為準。

【Good Times Square 海尼根城市啤酒大亨 活動資訊】

．高雄漢神巨蛋前廣場 ：高雄市左營區博愛二路777號

- 8/11 16:00-22:00

- 8/12 11:00-22:00

- 8/13 10:00-21:30

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」預計8月11日至8月13日，於高雄漢神巨蛋正式登場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Good Times Square海尼根城市啤酒大亨」預計8月11日至8月13日，於高雄漢神巨蛋正式登場。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場藉由經典遊戲元素，打造有趣的互動機制。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場藉由經典遊戲元素，打造有趣的互動機制。圖／海尼根提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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