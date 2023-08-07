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葉怡蘭用台灣茶打造精釀啤酒 PEKOE實體店鋪限量登場
飲食生活作家葉怡蘭帶領PEKOE團隊，特別開發「餐桌酒」系列，研發百搭各種料理的國民佐餐酒。這次團隊從在地茶飲著手，嚴選出最具代表性的文山包種茶、紅玉紅茶，與啤酒頭釀造共同研發，聯手釀製出「旺青．台灣果茶啤酒」、「紅遇．台灣紅茶啤酒」兩款極限量的台灣精釀啤酒。兩款啤酒均已在PEKOE實體店鋪、icheers愛酒窩、誠品知味同步上架。
葉怡蘭表示：「這兩款啤酒在餐桌上可謂百搭，作為餐桌酒是極好的選擇，搭配歐式熟肉更是佳選。」「旺青．台灣果茶啤酒」搭配坪林文山包種茶和以自然農法栽種的台農二號土鳳梨釀製，結合青綠鮮爽的茶香與奔放的土鳳梨酸甜果味。葉怡蘭表示，除了作為日常直接飲用極為爽口愉悅，也非常適合搭配清爽的甜點、零食，特別是各種台灣果乾，完美展現台灣果物風貌。
「紅遇．台灣紅茶啤酒」則選用榮獲特等獎莊園的紅玉紅茶（台茶18號）釀製而成，洋溢獨特的肉桂香氣與微微薄荷、柚子皮清香，後味甘爽不澀；扎實的紅茶茶韻，結合迷人啤酒花和麥香，充分展現出獨特的台灣風土韻味。葉怡蘭認為與台菜或亞洲菜，皆是命定組合。
葉怡蘭同時建議，兩款啤酒都是相當細緻的精釀啤酒，一定要徹底冷藏或冰鎮至4至8℃再飲用，最能完整表現出多元的層次和風味結構。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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