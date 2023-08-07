寶格麗七夕限定鏤空粉紅項鍊超甜蜜 綠面對表陪伴彼此
七夕情人節將至，寶格麗（BVLGARI）為天下有情人獻上一份看得見的甜蜜愛戀，用真摯的情感鐫刻專屬於彼此的浪漫甜蜜。七夕限定款的BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，以璀璨多彩的的漸層粉紅色演繹經典扇形圖案，將這個源自於羅馬的標誌性美學元素如蕾絲般輕盈的鏤空方式呈現，中央點綴一顆梨形切割粉紅剛玉，流露優雅又活潑的女性魅力。
七夕限定款對表則以充滿活力的綠色，點綴設計中性大方的BVLGARI BVLGARI系列腕表，成為彼此日常的貼身陪伴。鐫刻雙品牌標誌的表圈，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，展現寶格麗將羅馬文化和現代精神融入到作品中的獨特特質。亮麗綠色面盤對表，男款以精鋼表殼設計搭載自動上鍊機芯，簡約素雅，展現紳士魅力；女表以玫瑰金搭配精鋼表殼，鑲嵌圓形明亮切割鑽石作為時標，散發高雅氣質，是寶格麗針對七夕佳節於大中華區率先上市的愛戀信物。
皮件包款猶如大型珠寶般的寶格麗，BVLGARI Serpenti Reverse系列七夕特別包款，選用極致柔軟、如雲朵般蓬鬆的都會小牛皮製作，包身設計結合了特殊的馬特拉斯（matelassé）絎縫圖案，搭配以Heritage典藏系列作為靈感發想的蛇首釦環，點綴紅色琺瑯的雙眸，暗喻愛情之中火熱的心情。包款除了金屬手提把，更配上新穎的眼鏡蛇鍊帶設計，特別以粉色與象牙蛋白石色象徵愛情最甜蜜的模樣，詮釋絢麗多彩的愛情宣言。
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