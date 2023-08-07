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寶格麗七夕限定鏤空粉紅項鍊超甜蜜 綠面對表陪伴彼此

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗七夕情人節甜蜜獻禮。圖／寶格麗提供
寶格麗七夕情人節甜蜜獻禮。圖／寶格麗提供

七夕情人節將至，寶格麗（BVLGARI）為天下有情人獻上一份看得見的甜蜜愛戀，用真摯的情感鐫刻專屬於彼此的浪漫甜蜜。七夕限定款的BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，以璀璨多彩的的漸層粉紅色演繹經典扇形圖案，將這個源自於羅馬的標誌性美學元素如蕾絲般輕盈的鏤空方式呈現，中央點綴一顆梨形切割粉紅剛玉，流露優雅又活潑的女性魅力。

七夕限定款對表則以充滿活力的綠色，點綴設計中性大方的BVLGARI BVLGARI系列腕表，成為彼此日常的貼身陪伴。鐫刻雙品牌標誌的表圈，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，展現寶格麗將羅馬文化和現代精神融入到作品中的獨特特質。亮麗綠色面盤對表，男款以精鋼表殼設計搭載自動上鍊機芯，簡約素雅，展現紳士魅力；女表以玫瑰金搭配精鋼表殼，鑲嵌圓形明亮切割鑽石作為時標，散發高雅氣質，是寶格麗針對七夕佳節於大中華區率先上市的愛戀信物。

皮件包款猶如大型珠寶般的寶格麗，BVLGARI Serpenti Reverse系列七夕特別包款，選用極致柔軟、如雲朵般蓬鬆的都會小牛皮製作，包身設計結合了特殊的馬特拉斯（matelassé）絎縫圖案，搭配以Heritage典藏系列作為靈感發想的蛇首釦環，點綴紅色琺瑯的雙眸，暗喻愛情之中火熱的心情。包款除了金屬手提把，更配上新穎的眼鏡蛇鍊帶設計，特別以粉色與象牙蛋白石色象徵愛情最甜蜜的模樣，詮釋絢麗多彩的愛情宣言。

BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約11萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約11萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN精鋼綠色漆面腕表七夕限定款，約15萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI MAN精鋼綠色漆面腕表七夕限定款，約15萬8,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕表七夕限定款，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕表七夕限定款，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮金屬提把手提包，約11萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮金屬提把手提包，約11萬9,100元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI MAN精鋼綠色漆面腕表七夕限定款，約15萬8,500元；BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕表七夕限定款，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI BVLGARI MAN精鋼綠色漆面腕表七夕限定款，約15萬8,500元；BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金綠色漆面腕表七夕限定款，約20萬3,500元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約11萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，約11萬元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI SERPENTI REVERSE粉色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元；BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮金屬提把手提包，約11萬9,100元。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI SERPENTI REVERSE粉色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元；BVLGARI SERPENTI REVERSE象牙蛋白石色小牛皮金屬提把手提包，約11萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI DIVAS' DREAM系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊七夕限定款，22萬5,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE粉色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI REVERSE粉色小牛皮迷你手提包七夕限定款，約59,600元。圖／寶格麗提供

羅馬 七夕

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