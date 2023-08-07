寶格麗七夕限定鏤空粉紅項鍊超甜蜜 綠面對表陪伴彼此

七夕情人節將至，寶格麗（BVLGARI）為天下有情人獻上一份看得見的甜蜜愛戀，用真摯的情感鐫刻專屬於彼此的浪漫甜蜜。七夕限定款的BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑽石與粉紅剛玉項鍊，以璀璨多彩的的漸層粉紅色演繹經典扇形圖案，將這個源自於羅馬的標誌性美學元素如蕾絲般輕盈的鏤空方式呈現，中央點綴一顆梨形切割粉紅剛玉，流露優雅又活潑的女性魅力。

七夕限定款對表則以充滿活力的綠色，點綴設計中性大方的BVLGARI BVLGARI系列腕表，成為彼此日常的貼身陪伴。鐫刻雙品牌標誌的表圈，設計靈感來自古羅馬錢幣上的環形鐫文，展現寶格麗將羅馬文化和現代精神融入到作品中的獨特特質。亮麗綠色面盤對表，男款以精鋼表殼設計搭載自動上鍊機芯，簡約素雅，展現紳士魅力；女表以玫瑰金搭配精鋼表殼，鑲嵌圓形明亮切割鑽石作為時標，散發高雅氣質，是寶格麗針對七夕佳節於大中華區率先上市的愛戀信物。