《女兒大人加個賴》黃薇渟、管麟談吻戲 美鑽搶鏡
衛視原創劇《女兒大人加個賴》，上週才開播，收視不斷攀升，佳評如潮。在劇中飾演柯叔元大女兒「大碗」的女星黃薇渟，以及飾演律師並在劇中向黃薇渟現出螢幕初吻的男星管麟，日前出席《女兒大人加個賴》戲劇首播記者會，不約而同都選戴了美國鑽石品牌Hearts On Fire的珠寶，以耳環、項鍊與戒指點亮造型，呈現出男生帥氣女生仙氣的風格，似乎也為為兩人在劇中的感情發展埋下伏筆。
男星管麟穿著一襲帥氣的黑色寬領西裝出席記者會，配大了單只約1克拉的Basic 六爪鉑金鑽石耳環、Aerial Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊與約0.50克拉的Devote鉑金鑽石戒指，光芒璀璨的鑽石為單色的黑色西裝注入鮮明活力、創造穿搭亮點。女星黃薇渟則是以俏麗短髮與一套抓皺設計的白色洋裝亮相，配戴鑲嵌約1克拉鑽石的Aerial Petite 白K金鑽石耳環、Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊與Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，以充滿個人風格的方式演繹浪漫優雅的穿搭，表現出鑽石截然不同的百搭風貌。
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