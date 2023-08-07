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《女兒大人加個賴》黃薇渟、管麟談吻戲 美鑽搶鏡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
管麟與黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟與黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供

衛視原創劇《女兒大人加個賴》，上週才開播，收視不斷攀升，佳評如潮。在劇中飾演柯叔元大女兒「大碗」的女星黃薇渟，以及飾演律師並在劇中向黃薇渟現出螢幕初吻的男星管麟，日前出席《女兒大人加個賴》戲劇首播記者會，不約而同都選戴了美國鑽石品牌Hearts On Fire的珠寶，以耳環、項鍊與戒指點亮造型，呈現出男生帥氣女生仙氣的風格，似乎也為為兩人在劇中的感情發展埋下伏筆。

男星管麟穿著一襲帥氣的黑色寬領西裝出席記者會，配大了單只約1克拉的Basic 六爪鉑金鑽石耳環、Aerial Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊與約0.50克拉的Devote鉑金鑽石戒指，光芒璀璨的鑽石為單色的黑色西裝注入鮮明活力、創造穿搭亮點。女星黃薇渟則是以俏麗短髮與一套抓皺設計的白色洋裝亮相，配戴鑲嵌約1克拉鑽石的Aerial Petite 白K金鑽石耳環、Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊與Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，以充滿個人風格的方式演繹浪漫優雅的穿搭，表現出鑽石截然不同的百搭風貌。

管麟配戴的Hearts On Fire Basic 6爪鉑金鑽石耳環，主鑽約1.00克拉，108萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
管麟配戴的Hearts On Fire Basic 6爪鉑金鑽石耳環，主鑽約1.00克拉，108萬2,000元起。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Petite 白K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，31萬元起。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Petite 白K金鑽石耳環，主鑽約0.50克拉，31萬元起。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶，仙氣十足。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶，仙氣十足。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊大型款，23萬元。圖／Hearts On Fire提供
管麟配戴的Hearts On Fire Devote鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，23萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
管麟配戴的Hearts On Fire Devote鉑金鑽石戒指，主鑽約0.50克拉，23萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指，20萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶，仙氣十足。圖／Hearts On Fire提供
黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶，仙氣十足。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟配戴的Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse 白K金鑽石項鍊中型款，16萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
管麟配戴的Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse 白K金鑽石項鍊中型款，16萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供
管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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