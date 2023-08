《女兒大人加個賴》黃薇渟、管麟談吻戲 美鑽搶鏡

衛視原創劇《女兒大人加個賴》,上週才開播,收視不斷攀升,佳評如潮。在劇中飾演柯叔元大女兒「大碗」的女星黃薇渟,以及飾演律師並在劇中向黃薇渟現出螢幕初吻的男星管麟,日前出席《女兒大人加個賴》戲劇首播記者會,不約而同都選戴了美國鑽石品牌Hearts On Fire的珠寶,以耳環、項鍊與戒指點亮造型,呈現出男生帥氣女生仙氣的風格,似乎也為為兩人在劇中的感情發展埋下伏筆。

男星管麟穿著一襲帥氣的黑色寬領西裝出席記者會,配大了單只約1克拉的Basic 六爪鉑金鑽石耳環、Aerial Lunar Eclipse白K金鑽石項鍊與約0.50克拉的Devote鉑金鑽石戒指,光芒璀璨的鑽石為單色的黑色西裝注入鮮明活力、創造穿搭亮點。女星黃薇渟則是以俏麗短髮與一套抓皺設計的白色洋裝亮相,配戴鑲嵌約1克拉鑽石的Aerial Petite 白K金鑽石耳環、Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊與Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指,以充滿個人風格的方式演繹浪漫優雅的穿搭,表現出鑽石截然不同的百搭風貌。 管麟配戴的Hearts On Fire Basic 6爪鉑金鑽石耳環,主鑽約1.00克拉,108萬2,000元起。圖/Hearts On Fire提供 黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Petite 白K金鑽石耳環,主鑽約0.50克拉,31萬元起。圖/Hearts On Fire提供 黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶,仙氣十足。圖/Hearts On Fire提供 黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Eclipse白K金鑽石項鍊大型款,23萬元。圖/Hearts On Fire提供 管麟配戴的Hearts On Fire Devote鉑金鑽石戒指,主鑽約0.50克拉,23萬7,000元起。圖/Hearts On Fire提供 黃薇渟配戴的Hearts On Fire Aerial Double Sunburst白K金鑽石戒指,20萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 黃薇渟配戴Hearts On Fire鑽石珠寶,仙氣十足。圖/Hearts On Fire提供 管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖/Hearts On Fire提供 管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖/Hearts On Fire提供 管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖/Hearts On Fire提供 管麟配戴的Hearts On Fire Aerial Lunar Eclipse 白K金鑽石項鍊中型款,16萬5,000元。圖/Hearts On Fire提供 管麟帥氣詮釋Hearts On Fire鑽石珠寶。圖/Hearts On Fire提供