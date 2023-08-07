快訊

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

壽險金控雙雄誰壓對AI股？ 這家Q2一口氣加碼緯創逾16萬張

全民瘋出國 中華電信日韓原號漫遊上網最低每天49元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
出國上網中華電信日韓超值型漫遊每天最低49元起。圖／中華電信提供
出國上網中華電信日韓超值型漫遊每天最低49元起。圖／中華電信提供

解封後的第一個暑假，全民都在瘋狂出國，各大電信都推出經濟實惠的漫遊方案，滿足用戶出國聯絡、拍照打卡需求。

中華電信首推超實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元，平均1天最低只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元，平均1天只要49元起。同時，最受小資族夏日旅遊青睞的東南亞地區，中華電信也於網路門市限定推出15天1GB最低149元起的輕量型漫遊優惠方案，一次申請即可暢遊新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、寮國等8國。

而經常有跨國洽公需求的用戶，中華電信還推出「全球通」日租型及定量型方案，一次申請即可適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，包含轉機地皆可跨國使用網路暢行無阻，日租型1天最高298元、定量型30天10GB上網優惠價988元，平均一天只要33元起，免換卡，還可隨時透過App申辦、查詢用量。

另外，中華電信也與將來銀行同步推出國際漫遊限期優惠，8月底前凡中華電信月租型門號客戶於網路投保將來銀行海外旅平險，並於投保流程輸入活動序號「CHTINS」，保費達880元以上，可享日、韓、東南亞、中港澳、美加等國家2GB國際漫遊0元優惠方案；保費未達880元，2GB輕量型方案優惠價僅需88元起。

即日起到美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國家，台灣大哥大原號漫遊上網計日型每日只要179元。日本、韓國或東南亞國原號漫遊上網計日型吃到飽每日也僅199元；台灣大同時提供廣受用戶好評的「預付卡漫遊通」，日、韓漫遊上網吃到飽，每日最低89元起。

遠傳則是推出美國、中國、亞洲多國定量包加量不加價優惠，以美國為例，60GB只要999元，平均1GB最低不到17元；此外南韓、香港、新加坡、日本、越南等多個國家也推出上網吃到飽方案，一天只要99元起，8月底前使用遠傳原號漫遊上網，不限天數、金額，還有機會抽中日本東京迪士尼雙人遊。

遠傳電信推原號漫遊上網暑期優惠，亞洲國家單日吃到飽99元起，8月底前只要使用遠傳原號漫遊上網，不限天數、金額，還有機會抽中日本東京迪士尼雙人遊。圖／遠傳提供
遠傳電信推原號漫遊上網暑期優惠，亞洲國家單日吃到飽99元起，8月底前只要使用遠傳原號漫遊上網，不限天數、金額，還有機會抽中日本東京迪士尼雙人遊。圖／遠傳提供

日本 漫遊 中華電 南韓

延伸閱讀

卡努颱風重創南投 中華電信全力投入救災搶修

電信三雄搶綠電 雙軌並進

電信三雄落實ESG 在地採購攀升

日本封第一怪颱 粉專：卡努蛇行恐重返中颱 沖繩後再侵日韓

相關新聞

全民瘋出國 中華電信日韓原號漫遊上網最低每天49元起

解封後的第一個暑假，全民都在瘋狂出國，各大電信都推出經濟實惠的漫遊方案，滿足用戶出國聯絡、拍照打卡需求。

茹素也能吃！一蘭「蔬食版豚骨拉麵」登台 滋味神還原

以「豚骨拉麵」著稱的日本知名拉麵「一蘭拉麵」，為滿足現代社會的餐飲趨勢，自8月8日起，正式首度在台推出「蔬食版豚骨拉麵」...

蝦皮購物「8.8免運盛典」人人享3張免運券 玩遊戲再抽沖繩機票

蝦皮購物「8.8免運盛典」針對爸爸的各式需求，網羅3C、保健食品、運動用品等多樣熱銷商品推出最低3折起優惠，邀全民下單寵...

來去東京朝聖Onitsuka Tiger「黃盒子」 全新概念店落腳銀座只賣這個系列

提到日本時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）很多人第一時間想到的就是其招牌黃色，而品牌近期便選在東京銀座，開設...

JINS首度進駐全聯福利中心 台南新營與雲林斗六店同日開幕 深入社區展現在地化

日本連鎖眼鏡品牌JINS繼今年6月和無印良品MUJI合作，於中壢成立台灣首間複合概念店後，不到兩個月再度跨出新的一步。首度進駐全聯福利中心台南新營金華店及雲林斗六鎮南店，並同日開幕，凸顯品牌想深入社區展現在地化的理念。

創意盤式甜點＋台中人氣茶酒！「栗林裏×栖」限時快閃

甫於2023年2月開幕的「栗林裏」乃是台北近期備受矚目的甜點餐廳。近期栗林裏在夏季菜單的尾聲，攜手台中人氣老宅酒吧「栖」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦