全民瘋出國 中華電信日韓原號漫遊上網最低每天49元起

解封後的第一個暑假，全民都在瘋狂出國，各大電信都推出經濟實惠的漫遊方案，滿足用戶出國聯絡、拍照打卡需求。

中華電信首推超實惠的「日本、韓國超值型」漫遊上網方案，日本8天5GB優惠價488元，平均1天最低只要61元起；韓國8天5GB優惠價388元，平均1天只要49元起。同時，最受小資族夏日旅遊青睞的東南亞地區，中華電信也於網路門市限定推出15天1GB最低149元起的輕量型漫遊優惠方案，一次申請即可暢遊新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、寮國等8國。

而經常有跨國洽公需求的用戶，中華電信還推出「全球通」日租型及定量型方案，一次申請即可適用於日、韓、東南亞、美加、歐洲等110個國家，包含轉機地皆可跨國使用網路暢行無阻，日租型1天最高298元、定量型30天10GB上網優惠價988元，平均一天只要33元起，免換卡，還可隨時透過App申辦、查詢用量。

另外，中華電信也與將來銀行同步推出國際漫遊限期優惠，8月底前凡中華電信月租型門號客戶於網路投保將來銀行海外旅平險，並於投保流程輸入活動序號「CHTINS」，保費達880元以上，可享日、韓、東南亞、中港澳、美加等國家2GB國際漫遊0元優惠方案；保費未達880元，2GB輕量型方案優惠價僅需88元起。

即日起到美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等國家，台灣大哥大原號漫遊上網計日型每日只要179元。日本、韓國或東南亞國原號漫遊上網計日型吃到飽每日也僅199元；台灣大同時提供廣受用戶好評的「預付卡漫遊通」，日、韓漫遊上網吃到飽，每日最低89元起。