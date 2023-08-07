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茹素也能吃！一蘭「蔬食版豚骨拉麵」登台　滋味神還原

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」自8月8日起正式在台開賣，每盒2入，售價370元。記者陳睿中／攝影
「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」自8月8日起正式在台開賣，每盒2入，售價370元。記者陳睿中／攝影

以「豚骨拉麵」著稱的日本知名拉麵「一蘭拉麵」，為滿足現代社會的餐飲趨勢，自8月8日起，正式首度在台推出「蔬食版豚骨拉麵」料理禮盒，標榜不含動物性原料，仍能呈現出濃郁的豚骨湯頭，讓茹素的消費者在家也能自行烹煮品嚐。

創立於1960年的一蘭拉麵，擁有豚骨湯頭、特製生麵、赤紅秘製醬汁、味集中座位等多種特色，乃是日本知名的拉麵品牌，也是許多旅客赴日必吃的拉麵店。2017年，一蘭拉麵正式登台，同樣在台推出招牌的天然豚骨拉麵，並也同步供應多款伴手禮商品。

繼今年於日本、香港陸續販售後，首度在台新登場的「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」，標榜耗時約6年的試驗與改良，才成功推出不使用任何動物性原料，湯頭仍能呈現宛若豚骨長時間熬煮的濃郁口感與鮮味。過去一蘭曾透過雞骨熬煮湯頭的方式，於難波御堂筋店限定推出「100%不使用豚骨的拉麵」，此次蔬食版更是「不含動物原料」，也獲得日本Vege Project發布的VEGEN製品認證。對於蔬食族群而言，將可輕鬆享受到豚骨拉麵的口感與風味。

「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」僅以盒裝料理包的型態販售，自8月8日起正式在台開賣，每盒2入，售價370元，盒內也包含有「一蘭特製赤紅秘製辣粉」。隨著「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」在台正式登場，台灣也成為全球唯一一次能夠買齊「一蘭拉麵 博多細麵」、「一蘭拉麵 釜醬汁豚骨細麵」、「一蘭拉麵 博多細麵（蔬食）」等3款商品的地方。

一蘭首度在台推出「蔬食版豚骨拉麵」。記者陳睿中／攝影
一蘭首度在台推出「蔬食版豚骨拉麵」。記者陳睿中／攝影
透過6年的改良，儘管不添加動物性原料，蔬食版的湯頭仍帶有豚骨湯頭般的滋味。記者陳睿中／攝影
透過6年的改良，儘管不添加動物性原料，蔬食版的湯頭仍帶有豚骨湯頭般的滋味。記者陳睿中／攝影

拉麵 一蘭 日本

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