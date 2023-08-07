快訊

他花4700買貴賓狗 ！越養越不對勁急送醫 獸醫傻眼揭驚人真相

勞工文化差異！台積電美國廠卡關又被美工會嗆 他嘆：忘記張忠謀提醒過

AI股回神仍沒挺住 台股漲152點收16,996點 萬七得而復失

蝦皮購物8.8免運盛典人人享3張免運券 玩遊戲再抽機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物「8.8免運盛典」網羅岡本、Smile等保險套大牌豪祭88元瘋搶價。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「8.8免運盛典」網羅岡本、Smile等保險套大牌豪祭88元瘋搶價。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物「8.8免運盛典」針對爸爸的各式需求，網羅3C、保健食品、運動用品等多樣熱銷商品推出最低3折起優惠，邀全民下單寵爸。精選夯品優惠下殺外，蝦皮購物更豪祭「全站299元起免運」、「商城8.5折神券」、「開百萬車爽吃肉」等3大超強回饋，不管是禮物還沒買還是趁機想購物，都別錯過優惠下單時機。

蝦皮購物「8.8免運盛典」人人皆享3張全站299元起免運券，2張8月8日全日皆可使用，1張則限定8月8日凌晨0至2點使用，8月7日前早鳥領券再拿1張滿8,888元折888元限時優惠券。即日起至8月8日另豪灑蝦皮商城8.5折券1張，限8月8日凌晨0～2點使用，消費滿2,000元，最高現折1,000元。另外，人人都有系統自動歸戶1人4張蝦皮商城9折券，限8月8日全日使用，消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元。

已經摩拳擦掌準備下單的民眾，8月8日下單滿888元就抽gogoout特斯拉30天免費開，另有888元、200元、100元無低消租車折價券；不想出門人擠人吃大餐，蝦皮購物ｘ胡同燒肉獨家聯名「懂爸多蝦禮」燒肉組，下殺6.4折只要888元就能在家吃好肉。即日起至8月8日，玩蝦蝦果園收成指定種子還有機會獲得gogoout 100元折價券、胡同燒肉折價券、星宇航空沖繩雙人來回機票。

針對還不想當爸爸的民眾，為了緊接著即將到來的七夕情人節，蝦皮購物也攜手岡本、Smile等保險套大牌打造一日限定的保險套優惠馬拉松，8月8日當日除10大精選時段祭出保險套限時88元銅板價下殺外，蝦皮購物更搶先瞄準七夕送禮商機，網羅多樣熱門甜蜜禮物豪祭8.8折優惠。

蝦皮購物 保險套 爸爸

延伸閱讀

Key社回應玩家擔憂：強調騰訊收購不干涉遊戲開發 將維持一貫價值創作

假冒華山基金會誘匯1千萬 超偶歌手男友用蝦皮購物錢包洗贓款

雪糕葫蘆被指像保險套？廠商傻眼：思想有問題

開放全用戶申請！蝦皮購物「蝦拼Plus」月付39元享滿額免運吃到飽 限時加碼「首次訂閱送40蝦幣」

相關新聞

蝦皮購物8.8免運盛典人人享3張免運券 玩遊戲再抽機票

蝦皮購物「8.8免運盛典」針對爸爸的各式需求，網羅3C、保健食品、運動用品等多樣熱銷商品推出最低3折起優惠，邀全民下單寵...

來去東京朝聖Onitsuka Tiger「黃盒子」 全新概念店落腳銀座只賣這個系列

提到日本時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）很多人第一時間想到的就是其招牌黃色，而品牌近期便選在東京銀座，開設...

JINS首度進駐全聯福利中心 台南新營與雲林斗六店同日開幕 深入社區展現在地化

日本連鎖眼鏡品牌JINS繼今年6月和無印良品MUJI合作，於中壢成立台灣首間複合概念店後，不到兩個月再度跨出新的一步。首度進駐全聯福利中心台南新營金華店及雲林斗六鎮南店，並同日開幕，凸顯品牌想深入社區展現在地化的理念。

創意盤式甜點＋台中人氣茶酒！「栗林裏×栖」限時快閃

甫於2023年2月開幕的「栗林裏」乃是台北近期備受矚目的甜點餐廳。近期栗林裏在夏季菜單的尾聲，攜手台中人氣老宅酒吧「栖」...

全家推LAIMO福箱399元搞定中元普渡 買再抽百萬汽車

中元普渡少量就近買，全家實體店舖、線上通路齊出招，不僅實體店舖搶先販售中元福箱，同時推出「599元便利經濟組合」、「59...

宮崎駿迷必收！吉卜力工作室攜手Levi’s®重現「魔法公主」奇幻冒險旅程

相信許多人成長的回憶裡，都少不了一部日本動畫大師宮崎駿的作品，無論是「龍貓」、「紅豬」還是「天空之城」，至今都是電影史的經典。而丹寧服飾大廠的Levi’s®在這季首度與宮崎駿所成立的吉卜力工作室合作，透過牛仔褲、外套和T恤等單品，重現「魔法公主」奇幻冒險旅程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦