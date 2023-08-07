蝦皮購物8.8免運盛典人人享3張免運券 玩遊戲再抽機票

蝦皮購物「8.8免運盛典」針對爸爸的各式需求，網羅3C、保健食品、運動用品等多樣熱銷商品推出最低3折起優惠，邀全民下單寵爸。精選夯品優惠下殺外，蝦皮購物更豪祭「全站299元起免運」、「商城8.5折神券」、「開百萬車爽吃肉」等3大超強回饋，不管是禮物還沒買還是趁機想購物，都別錯過優惠下單時機。

蝦皮購物「8.8免運盛典」人人皆享3張全站299元起免運券，2張8月8日全日皆可使用，1張則限定8月8日凌晨0至2點使用，8月7日前早鳥領券再拿1張滿8,888元折888元限時優惠券。即日起至8月8日另豪灑蝦皮商城8.5折券1張，限8月8日凌晨0～2點使用，消費滿2,000元，最高現折1,000元。另外，人人都有系統自動歸戶1人4張蝦皮商城9折券，限8月8日全日使用，消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元。

已經摩拳擦掌準備下單的民眾，8月8日下單滿888元就抽gogoout特斯拉30天免費開，另有888元、200元、100元無低消租車折價券；不想出門人擠人吃大餐，蝦皮購物ｘ胡同燒肉獨家聯名「懂爸多蝦禮」燒肉組，下殺6.4折只要888元就能在家吃好肉。即日起至8月8日，玩蝦蝦果園收成指定種子還有機會獲得gogoout 100元折價券、胡同燒肉折價券、星宇航空沖繩雙人來回機票。

針對還不想當爸爸的民眾，為了緊接著即將到來的七夕情人節，蝦皮購物也攜手岡本、Smile等保險套大牌打造一日限定的保險套優惠馬拉松，8月8日當日除10大精選時段祭出保險套限時88元銅板價下殺外，蝦皮購物更搶先瞄準七夕送禮商機，網羅多樣熱門甜蜜禮物豪祭8.8折優惠。