JINS首度進駐全聯福利中心 台南新營與雲林斗六店同日開幕 深入社區展現在地化
日本連鎖眼鏡品牌JINS繼今年6月和無印良品MUJI合作，於中壢成立台灣首間複合概念店後，不到兩個月再度跨出新的一步。首度進駐全聯福利中心台南新營金華店及雲林斗六鎮南店，並同日開幕，凸顯品牌想深入社區展現在地化的理念。
考量到全聯福利中心全台據點已接近1,200間，超市通路佔比超過一半，深入各縣市鄉里，便利性高，符合JINS朝衛星城市、區域店發展，以及縮短與顧客距離的目標。因此催生出全新的台南新營金華店及雲林斗六鎮南店型，讓民眾能更輕易的驗光、配鏡，不需再經歷舟車勞頓。以台南新營店為例，距離新營車站僅2公里，對當地消費者、遊客便利，而且因為鄰近醫院，為了服務更多患者與家屬，門市增加走道寬度，方便使用輔具的民眾，動線規劃更友善。
而JINS雲林斗六店則鄰近雲林科技大學，學生客群比例高，店裝走明亮簡約風格，眼鏡陳列區域較集中，每一個展示櫃皆配有鏡面，方便快速挑選試戴，滿足年輕族群購物特性。值得一提的是兩店整體裝潢及展示平台，都使用循環再生材料比例超過80%，落實JINS永續經營目標。同時開幕期間JINS也祭出滿額好禮，單筆消費滿3,000元，可獲得實用質感小物「JINS折疊收納籃」或是可愛又應景的「兔兔造型海綿」。在地居民於8月11日前門市出示身份證明文件，也能享有配鏡現折300元的優惠。
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