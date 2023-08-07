全家推LAIMO福箱399元搞定中元普渡 買再抽百萬汽車

中元普渡少量就近買，全家實體店舖、線上通路齊出招，不僅實體店舖搶先販售中元福箱，同時推出「599元便利經濟組合」、「599元暑期FUN樂優惠組合」及「899元豪華澎湃組合」，集結熱門品牌零食、飲料、泡麵等商品，即日起全家旗下電商平台「全家行動購」及「全家」APP「全+1商城」也分別推出中元專區，不論是普渡不可少的水果，或是澎湃的拜拜大禮包，通通都能一鍵下單送到家。想要更快速的開桌就拜，還可使用「FamiNow」選購中元福箱，還可享百萬汽車抽獎、抽電視以及送Fami!ce霜淇淋等多重好康。

為滿足消費者中元祈福的多元需求，全家再度合作大甲鎮瀾宮與旗山天后宮，提供代辦宅到府及代獻暖兩大服務，價格為1,200元至1,450元，購買大甲鎮瀾宮慶贊中元澎湃祈福組（含代辦/代獻暖），附贈皮製香火袋吊飾；選購旗山天后宮普渡拜拜箱之代獻暖服務，則贈送劍帶平安吊飾；亦可選擇北港武德宮代獻暖服務捐贈愛心（1,500元），即日起可於「全家行動購」或全家FamiPort下單選購，讓中元祈福更便利。

此外還有超過50款中元節專屬貨架商品可選擇，包含獨家大包裝零食、箱購食品等，方便民眾就近採購，其中推薦好吃、好看又實用的「Pocky世界旅遊野餐墊組」，為便利商店通路獨家販售，每組249元，8月9日起特價只要199元；以及全通路獨家販售的「樂事出遊歡樂包」特價249元；派對組合「樂事奶焗洋蔥口味洋芋片」89元及「可樂果綜合口味立式袋」特價89元，都是拜拜熱門選擇。即日起至9月5日，於店舖購買599元、899元拜拜組合購任1組，或選購中元節端架及指定品牌泡麵、零食、餅乾任6件再加49元，即可獲得獨家的LAIMO可收納購物提袋乙個，數量有限，贈完為止。

除了獨家購物提袋贈品外，全家還與LAIMO聯手推出兩款中元福箱，分別是包含各式零食餅乾、糖果、泡麵及飲料的粉色款歡樂版福箱，以及包含白米、罐頭、醬油、袋裝麵、飲料的橘色款家戶版福箱，兩款售價皆為399元，最低享7折優惠。即日起至9月5日，購買即享3重好康，不僅每箱隨機贈送一個精美贈品，還可免費獲贈價值600元的FamilyMart Collection系列保健品1瓶，更享有Skoda Scala 1.5 TSI豪華菁英版百萬汽車抽獎資格。

若使用全家APP「FamiNow」一鍵下單，9月5日前下單不限金額，可獲得抽獎券1張，完成投注就可抽SHARP 55吋4K無邊框連網液晶顯示器1台；8月22日前於FamiNow單筆消費滿150元，即贈送Fami!ce全家霜淇淋1支；符合首購資格，單筆滿99元再贈30元購物金；如選擇外送服務，再享消費滿399元送50元紅利金；等同於FamiNow購買1組福箱，最高一次可享7重好康。