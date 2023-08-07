宮崎駿迷必收！吉卜力工作室攜手Levi’s®重現「魔法公主」奇幻冒險旅程

相信許多人成長的回憶裡，都少不了一部日本動畫大師宮崎駿的作品，無論是「龍貓」、「紅豬」還是「天空之城」，至今都是電影史的經典。而丹寧服飾大廠的Levi’s®在這季首度與宮崎駿所成立的吉卜力工作室合作，透過牛仔褲、外套和T恤等單品，重現「魔法公主」奇幻冒險旅程。

宮崎駿大師的動畫作品有多迷人？連精品品牌LOEWE的創意總監都是粉絲，和吉卜力工作室攜手，分別推出了「龍貓」、「霍爾的移動城堡」聯名系列服飾與配件，皆引起搶購潮。而Levi’s®則是折服於吉卜力工作室的影像美學，於是在夏季的尾聲，推出了以1997年上映的「魔法公主Princess Mononoke」為靈感的的合作系列。

Levi’s®則是折服於吉卜力工作室的影像美學，於是在夏季的尾聲，推出以1997年上映的「魔法公主」為靈感的的合作系列。圖／Levi’s®提供

動畫電影「魔法公主」探索人性與大自然間的平衡關係；大自然猶如人類與動物，皆具備角色特質，而其可視為自然界中的神靈亦或是守護者。因此，Levi's® X Princess Mononoke聯名系列便以電影景象及奇幻角色為靈感，打造印有女主角小桑與白狼神莫娜的丹寧夾克外套和女版丹寧短褲、還有以男主角阿席達卡呈現的501® ’93 丹寧褲，並將電影中綠意氛圍的背景融入丹寧面料中。同時呼應日本文化，還提供了Nightwalker和服式丹寧外套和以樹精靈元素點綴的Kodama丹寧吊帶連身褲；圖紋T恤及連帽上衣皆帶有電影語言設計細節，與各角色緊密貼合。

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列短袖T恤，2,900元。圖／Levi’s®提供

此外，還有一系列深受魔法公主啟發的配件：Levi's®經典美國西部風格方巾，飾有小桑作戰時所穿戴的神祕紅色造型面具。丹寧托特包同樣採用森林印花設計，小桑與阿席達卡各別呈現於單品兩側。Levi's®還分別以小桑的標誌性紅色面具和樹精臉孔打造共兩款造型零錢包，可穿戴於頸部抑或是勾掛在皮帶環、托特包上。

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列經典方巾，1,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列造型零錢包，1,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列501®丹寧短褲，3,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列托特包，4,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列Kodama丹寧吊帶連身褲，5,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列短袖T恤，2,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列Nightwalker和服式丹寧外套，5,900元。圖／Levi’s®提供

Levi's® X Princess Mononoke聯名系列連帽上衣，3,900元。圖／Levi’s®提供