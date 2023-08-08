好評不斷！舞台劇「我們與惡的距離」台中場開演倒數 票券熱賣中

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聯合新聞網／ 聯合數位文創
「我們與惡的距離」全民公投劇場版，推出後備受好評，今年的新卡司更是大有看頭。圖／故事工廠提供。
「我們與惡的距離」全民公投劇場版，推出後備受好評，今年的新卡司更是大有看頭。圖／故事工廠提供。

由故事工廠、時藝多媒體、聯合數位文創共同主辦的「我們與惡的距離」全民公投劇場版，推出後備受好評，今年的新卡司更是大有看頭，男女主角由狄志杰、顏嘉樂攜手演出，演了那麼多年的舞台劇，兩人第一次在劇場中同台飆戲。

全民公投的形式是相當大的工程，加上演員眾多，非常考驗編導。針對劇情裡探討的無差別殺人案的議題，開放觀眾現場投票、留言，決定劇情走向，一共有4套結局劇本，演員、劇組都得花4倍時間籌備。「在觀眾投完票那一刻，台上演員、後台導演都屏息以待，因為下一秒要演什麼都不知道。」在結果出現那瞬間，所有人、包括道具、服裝通通要就位，準備好正確劇情的走向，「演員真的壓力超級大！」雖然辛苦，但編導黃致凱覺得，這也就是全民發聲的意義。

編導黃致凱感慨表示，從當初轟動社會的議題案件爆發，到電視劇的問世，而至故事工廠的改編以來，這段時間還是不斷有「無差別傷人」的事件傳出，可見「我們與惡的距離，一直並不遙遠」，更期勉彼此更多同理心，才是『我們與惡的距離』全民公投劇場版加入「觀眾」角色的核心理念，他也強調「這不是屬於編導一個人的作品，而是由大家一起的努力才能有這樣的成果，希望能讓更多觀眾得到啟發」。

故事工廠「我們與惡的距離」全民公投劇場版，8／12、13台中中山堂演出，購票請洽 售票頁面

劇場 公投

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