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BLINKS快揪！星巴克聯名BLACKPINK 7週年貼紙組滿額送

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布8月8日起，於門市單筆消費滿300元，BLACKPINK 7週年貼紙組限量滿額送。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布8月8日起，於門市單筆消費滿300元，BLACKPINK 7週年貼紙組限量滿額送。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克與大勢韓團BLACKPINK月前推出的周邊聯名商品讓粉絲秒殺，一系列經典黑粉配周邊，連網路上都出現破萬元黃牛價。這次星巴克號召BLINKS再次集合，宣布於門市單筆消費滿300元，即可獲得僅在地市場顧客才有的BLACKPINK七週年限定版貼紙組乙張；數量依門市現場為主，不累贈，贈完為止。

其實星巴克在先前在BLACKPINK周邊聯名商品上市時，也推出過類似的活動；當時的遊戲規則是「即日起於門市凡購買BLACKPINK限定版大杯（含）以上星冰樂套組或單筆消費滿300元，即可獲得BLACKPINK七週年限定版貼紙組乙張」。這次活動規則雖略有不同，但同樣採取「不累贈、贈完為止」的限量贈送方式，建議台灣BLINKS手刀前往比較保險

要注意的是，本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動，亦無法合併使用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

BLACKPINK七週年限定版貼紙組。圖／摘自星巴克官網。
BLACKPINK七週年限定版貼紙組。圖／摘自星巴克官網。

BLACKPINK 星巴克 保險

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