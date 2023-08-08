全台最貴buffet「饗 A JOY」要價4千元一位難求！總座陳毅航曝秘辛：年營收上看9億

圖／食力FoodNext

採訪·撰文＝劉潔謙

饗賓餐旅全新品牌「饗 A JOY」登入台北101，以「寫給世界的一封美味情書」為核心理念，將台灣飲食脈絡透過視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺與身歷其境的共感傳遞出去，打造獨特的「六感」沉浸式體驗。而一客要價超過4000元的吃到飽，堪稱全台最貴buffet，一公開就在網路上掀起熱議，饗賓餐旅事業總經理陳毅航更直言，該品牌未來年營收有望達9億元！

饗賓餐旅旗下新品牌「饗 A JOY」進駐台北101大樓，除了供應高級食材，也提供饕客獨特「六感」體驗。圖／食力FoodNext

超過300道菜色、結合台灣4大地景，饗 A JOY開放訂位當天就額滿！

饗 A JOY在2023年7月13日開放訂位，官網就湧入大批饕客，一度癱瘓官網，開幕首月所有餐期訂位也在當天全數額滿，顯見消費者對高級吃到飽充滿期待，不過buffet餐廳俯拾即是，究竟饗 A JOY有什麼魔力讓老饕們迫不及待嚐鮮？

位於台北101大樓86樓的饗 A JOY，佔地555坪大空間容納282個座位，每天皆有3個餐期，超過300道菜色不僅選用在地上等食材，更將台灣地景與藝術文化以「山」、「海」、「原」、「城」4大境向融入空間設計，攜手多家知名品牌與藝術工作者，將藝術文化融入餐飲體驗。

饗 A JOY光是合作的美學設計團隊就多達10家企業，並邀請多位藝術家參與創作。圖為擅長泰雅族染織技藝的原住民藝術家尤瑪·達陸的「被海擁抱的存在」。圖／食力FoodNext

品牌策略部副總經理李仲康分享，為了善用四面環景空間，團隊在設計初期便將空白平面圖疊上台灣地圖，思考如何呈現台灣地景之美，最後決定依照台灣地理分佈，設定東面為山脈、西面為平原、南面為海、北面為城市，而台北101的東邊也恰巧正對台北象山。建材使用上也配合四大區域各自的各色，李仲康說明，「原」就使用了磚瓦、陶瓷、木頭等素材，主體以大地色調呈現，而「城」則利用金屬與純白象徵對未來的想像。

「山」、「海」、「原」、「城」4大區域各有特色，其中「原」的質樸與「城」的未來感形成強烈對比。圖／食力FoodNext

陳毅航透露，這些「眼睛看得到」的所有硬體、軟體設計就花了2億元，而消防、機電等消費者看不見的隱形成本則花了1億元；此外，所有服務人員皆經過嚴格篩選，歷經3場海選，從上千名員工中，精挑具備服務熱忱與廚藝專業的150位夥伴，並一口氣為這群服務人員加薪6000元。雖然集團砸重本，但同時也創造高營收，陳毅航估算，「如果每個餐期都客滿，饗 A JOY的年營收可達7至9億元」，也就是說，未來將超越集團「店王」高雄「旭集」每年5.3至5.5億元的營業額。

看好台灣餐飲實力，決心打造「世界級品牌」

雖然饗賓早已在台北信義區插旗多時，旗下數個品牌皆在此展店，但卻是首次進駐台北101開設高空景觀餐廳，李仲康坦言，起初集團將饗 A JOY定位為「寫給台灣人的一封情書」，但經台北101董事長張學舜提點，餐廳一旦在世界地標台北101開幕，被全世界看見之餘，也會被拿來跟東京、紐約等大城市的高空景觀餐廳比較，因此集團決定將層次提升為「台灣寫給世界的一封美味情書」，向全世界展現台灣的美好。

李仲康認為，台灣的餐飲實力過去被低估，其實不只科技產業能走向世界，餐飲也具備巨大潛力，國內除了有高品質的食材，許多新生代廚師也受過世界一流的海外餐廳洗禮，有了世界級的人才，台灣餐飲絕對有底氣打造世界級的品牌。

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而饗 A JOY要如何透過美食向外界傳遞台灣的美好？總經理室協理陳慶祐指出，將台灣與異國食材結合是店內一大特色，像是使用台灣溫體牛與日本A5和牛的現沖牛肉湯，混搭油蔥酥、豆腐乳、馬告、柚子等食材的巧克力，以及用西式酥皮搭配中式佛跳牆的湯品。李仲康也以炸物餐檯為例，上頭除了日式天婦羅與炸蝦，也擺上台灣特有的鹹酥雞與炸魷魚，再再展現饗 A JOY將台灣輪廓融入料理，用台灣人的方式詮釋世界美食，同時也將台灣美食推向世界。

饗 A JOY將西式甜點加上台灣在地食材，做出風味獨特的甜點。

對陳毅航而言，「饗」不僅代表盛宴，亦可拆解為「鄉」、「食」，意即透過台灣觀點向世界展現家鄉美食，他認為帶領服務業朝高價值路線前進是對社會有益的，不該只是追求CP值。

雖然饗 A JOY目前沒有發展連鎖店的規劃，但陳毅航透露，饗賓餐旅旗下其他品牌預計會於下半年預計再開出14間分店，集團2023年營收可望達85億元，2024年將突破百億，2026年更計畫進軍美、日，並於同年底上市，讓台灣美食不只在台灣被世界看見，更要直接踏出國門，帶領台灣美食站上國際舞台。

審稿編輯：林玉婷