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易烊千璽、超模劉雯把廣告當電影拍 霸總造型上身迷暈粉絲
義大利時裝品牌EMPORIO ARMANI曝光了由全球代言人易烊千璽所詮釋的秋季形象廣告，由攝影師Gregory Harris操刀，鏡頭下的他化身霸氣總裁，站在高處回看架勢，帥暈粉絲，讓網友紛紛留言「這就是我的霸總老公」、「好帥又好跩」。
中國男星易烊千璽所屬的男子團體TFBOYS日前舉辦成軍十年紀念演唱會，也不忘穿上所代言的EMPORIO ARMANI特製服飾登台演出，十分稱職。同時，EMPORIO ARMANI也推出了由易烊千璽演繹的秋冬形象廣告，以城市景觀為靈感，讓他站在彷彿高樓頂，分別身穿千鳥格紋大衣、灰泥色西裝或是羊毛大翻領皮衣，帥出新高度。不僅如此，易烊千璽這系列形象廣告，更帶有鮮明的電影感，而他就如同霸氣總裁一樣，充滿自信與俐落的魅力，現身鏡頭下。
另外，中國超模劉雯從2006年開始模特兒生涯，至今仍活躍於各大時裝伸展台，有著不輸男性的帥氣，更是時尚寵兒，手握多個代言品牌。劉雯與中國男星井柏然談戀愛至今四年，更是讓許多人欣羨不已，可說是愛情與事業皆得意。而紐約時尚品牌TORY BURCH近期也推出由劉雯與辣模Emily Ratajkowski、Nora Attal一同擔綱主角的秋冬形象廣告。TORY BURCH藉攝影師Jamie Hawkesworth之手，透過自由隨興態度輾轉不同車站場景，捕捉當代女性的幹練身姿。
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