易烊千璽、超模劉雯把廣告當電影拍 霸總造型上身迷暈粉絲

義大利時裝品牌EMPORIO ARMANI曝光了由全球代言人易烊千璽所詮釋的秋季形象廣告，由攝影師Gregory Harris操刀，鏡頭下的他化身霸氣總裁，站在高處回看架勢，帥暈粉絲，讓網友紛紛留言「這就是我的霸總老公」、「好帥又好跩」。

中國男星易烊千璽所屬的男子團體TFBOYS日前舉辦成軍十年紀念演唱會，也不忘穿上所代言的EMPORIO ARMANI特製服飾登台演出，十分稱職。同時，EMPORIO ARMANI也推出了由易烊千璽演繹的秋冬形象廣告，以城市景觀為靈感，讓他站在彷彿高樓頂，分別身穿千鳥格紋大衣、灰泥色西裝或是羊毛大翻領皮衣，帥出新高度。不僅如此，易烊千璽這系列形象廣告，更帶有鮮明的電影感，而他就如同霸氣總裁一樣，充滿自信與俐落的魅力，現身鏡頭下。

中國超模劉雯演繹TORY BURCH 2023秋冬系列廣告大片。圖／TORY BURCH提供

另外，中國超模劉雯從2006年開始模特兒生涯，至今仍活躍於各大時裝伸展台，有著不輸男性的帥氣，更是時尚寵兒，手握多個代言品牌。劉雯與中國男星井柏然談戀愛至今四年，更是讓許多人欣羨不已，可說是愛情與事業皆得意。而紐約時尚品牌TORY BURCH近期也推出由劉雯與辣模Emily Ratajkowski、Nora Attal一同擔綱主角的秋冬形象廣告。TORY BURCH藉攝影師Jamie Hawkesworth之手，透過自由隨興態度輾轉不同車站場景，捕捉當代女性的幹練身姿。

Nora Attal演繹TORY BURCH 2023秋冬系列廣告大片。圖／TORY BURCH提供

辣模Emily Ratajkowski演繹TORY BURCH 2023秋冬系列廣告大片。圖／TORY BURCH提供

中國超模劉雯演繹TORY BURCH 2023秋冬系列廣告大片。圖／TORY BURCH提供

全球代言人易烊千璽演繹EMPORIO ARMANI 2023秋冬系列形象廣告。圖／Giorgio Armani提供

全球代言人易烊千璽演繹EMPORIO ARMANI 2023秋冬系列形象廣告。圖／Giorgio Armani提供

全球代言人易烊千璽演繹EMPORIO ARMANI 2023秋冬系列形象廣告。圖／Giorgio Armani提供

全球代言人易烊千璽演繹EMPORIO ARMANI 2023秋冬系列形象廣告。圖／Giorgio Armani提供

全球代言人易烊千璽演繹EMPORIO ARMANI 2023秋冬系列形象廣告。圖／Giorgio Armani提供