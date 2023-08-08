今夏最美吸管！美學與功能兼具 摺摺環保吸管啟動減塑新體驗

為因應新一年環保無塑新政策，有最美環保餐具之稱的Besovida推出新產品「摺摺吸管」，主打「一壓就收不沾手」，其延伸功能體貼在外的飲料族，已在嘖嘖募資平台銷售破百萬成績。



來自台南在地品牌的Besovida，主打美學設計與實用功能兼具的環保餐具。

曾獲得2020德國紅點設計、2021金點設計獎、2022德國IF設計獎，在國內外募資逾3000萬的業績，萬餘人參與。



「摺摺吸管」是Besovida在2023年即將推出的最新力作！

著手開發商品前，Besovida執行長Patrick同是一位愛喝飲料的人。透過5千份以上問卷調查發現，有近77%的人因市面上的環保吸管無法直接戳膜而感到困擾，收納不便以及清潔問題則高達五成以上。經過反覆的測試及改良，最終誕生出兼顧戳膜、簡易收納及清潔零死角等功能的時尚環保吸管，更在吸管、收納盒及尖端處擁有多項專利，集美學與功能於一身。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

Besovida全系列產品從設計、打樣到生產都堅持在台灣，是正港的台灣囡仔！

創辦人為了給自己小孩有更安全的食器來陪伴，從原料端就嚴格挑選，矽膠材質皆選用高階烘焙專用食品級矽膠為原料並添加日本銀離子增加抑菌功能，希望以為人父的心態來把關每個環結，更希望以小小的舉動體貼唯一一顆地球，讓落實環保也可以簡單、便利又時尚。