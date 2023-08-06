13間「非傳統」中秋禮盒！蛋捲、冰淇淋馬卡龍送出新意

中秋的腳步越來越近，各個甜點品牌也紛紛推出應景的中秋禮盒。除了傳統月餅之外，還有法式甜點、蛋捲、瑪德蓮、手工餅乾等不同選擇，為中秋節增添贈禮新意。

【青鳥旅行】

今年推出「漫步星瀚」中秋禮盒，共有7款組合，包含招牌的灌餡蛋捲與新品「夾餡蝴蝶酥」，每組450～980元。現在還有滿1萬送「12入中秋禮盒」1盒的早鳥優惠，並有8盒87折、20盒85折等不同優惠。另外青鳥旅行也與「再睡5分鐘」聯名，推出「棉被午茉綠蛋捲禮盒」，每盒540元。

【深夜裡的法國手工甜點】

深法今年招牌商品為主軸，推出3款「沐月新花」中秋禮盒。其中雙層頂級款囊括榛果橘丁巧克力塔、芝麻夾心蛋糕、柚子蛋白餅、奶油千層餅乾、抹茶費南雪、香吉士磅蛋糕等19種甜點，搭配上台灣紅烏籠茶，帶來奢侈的味覺享受，每組2,250元。另外也有單層經典款禮盒，每組920元；精選餅乾禮盒則為650元。

【法絨】

法式手工甜點法絨今年配合「Y2K」風潮，推出「月光漫遊2000 Travel back to Y2K」中秋禮盒，將台式復古與法式點心相互結合，內含老派約會草仔粿奶茶ＱＱ旅人蛋糕、柴燒黑糖桂圓瑪德蓮、柑仔店麵茶金莎達克瓦茲、伯爵茶閃亮亮迪斯可酥餅、懷舊嘎逼可可卡雷特等品項，原價878元，早鳥價788元。

【BAC】

今年讓米奇化身太空人躍上封面，推出「飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒」及「米奇月空旅行團 手工曲奇餅乾」兩款禮盒。前者推出全新「焦糖生乳雙餡」口味，內餡融合生乳奶霜、巧克力脆片與焦糖，帶來豐富的層次，每盒8入580元。手工曲奇餅乾則是微甜微鹹的起士奶香口味，每盒18入480元。

【open it.】

主打瑪德蓮的open it,今年攜手日本泡芙品牌「beard papa’s」，將瑪德蓮與香草卡士達醬相結合，限時推出「爆醬卡士達瑪德蓮」。另外針對中秋，還有新推出「金柚核菓」、「蜜蘋肉桂」、「山崎布朗」等3款新品瑪德蓮，並設計成8～10入禮盒，每組792～980元不等，預購還可享不同優惠。

【辻利茶舗】

今年以日本神社賽錢箱為造型，推出「辻利祈福賽錢箱禮盒」，外觀以厚實松木還原賽錢箱，不僅帶來祈福、結緣的美好寓意，也可作為收納盒或存錢筒使用。內含辻利抹茶酥、好事花生酥、松印玄米茶等品項，每盒2,150元。

【Café del SOL】

來自日本福岡的Café del SOL，今年再度推出花好月圓、中秋佳節、月圓團圓等3款祈福字卡餅乾禮盒，同時也新推出「玉兔望月」禮盒，內含玉兔造型的奶油沙布列，還有檸檬滿月、鹹蛋黃柿子、青抹茶杏仁沙布列等品項，每盒原價1,399元，早鳥價1,180元。

【YOKU MOKU】

YOKU MOKU今年以在日本文化中具有趨吉避凶寓意的「芒草」為設計主軸，推出一系列中秋禮盒，包括有中秋限定原味雪茄蛋捲20入、中秋限定金秋綜合禮盒20入、中秋限定雙拼禮盒36入、中秋限定三拼禮盒64入等不同選擇，單盒售價920～2,800元不等，兩盒優惠價1,800～5,400元。

【小草作×法朋】

雙品牌聯名推出的「中秋豐盛款聯名禮盒」，內含有法朋的鹹蛋黃布列塔尼、鹽味焦糖花生餅乾、香蔥餅乾與檸檬燕麥餅乾，另外還有小草作的經典水果茶、無咖啡因花草茶、台灣精品紅玉紅茶等品項，每組980元，早鳥預購享9折。另外還有「自釀果茶酒禮盒」、「香料熱紅酒禮盒」，均為1,080元。

【COLD STONE】

COLD STONE與LINE FRIENDS攜手推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒，外盒充滿歡樂的氣氛，內容則有3入冰淇淋無比派與6入冰淇淋餅乾，每盒1,680元。另外還有「星藝映月」禮盒，內含3入冰淇淋無比派與3入冰淇淋餅乾，每盒1,080元。現在還可享早鳥優惠。

【哈根達斯】

Häagen-Dazs與法國甜點大師Pierre Hermé 攜手，在中秋佳節推出「馬卡龍冰淇淋禮盒」，內含5種不同冰淇淋口味，每盒共計9入1,680元。另外還有萬彩映月、彩雲追月、璀璨星願、星月綺想等不同冰淇淋禮盒，每盒1,080～2,980元。

【貓茶町】

繼去年推出鐵觀音茶金蛋黃酥後，貓茶町今年再推出「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」，將松露醬、白松露鹽搭配以60%橙皮酒醃漬的紅土鴨蛋、添加鐵觀音茶的烏豆沙製成內餡，還有添加鐵觀音茶粉的酥皮，整體帶來豐富的香氣。共有3款禮盒搭配，原價810～999元，優惠價690～888元不等。

【Aunt Stella】