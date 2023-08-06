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13間「非傳統」中秋禮盒！蛋捲、冰淇淋馬卡龍送出新意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Aunt Stella推出「月舞之錦」、「月舞」等中秋禮盒。圖／Aunt Stella提供
Aunt Stella推出「月舞之錦」、「月舞」等中秋禮盒。圖／Aunt Stella提供

中秋的腳步越來越近，各個甜點品牌也紛紛推出應景的中秋禮盒。除了傳統月餅之外，還有法式甜點、蛋捲、瑪德蓮、手工餅乾等不同選擇，為中秋節增添贈禮新意。

【青鳥旅行】

今年推出「漫步星瀚」中秋禮盒，共有7款組合，包含招牌的灌餡蛋捲與新品「夾餡蝴蝶酥」，每組450～980元。現在還有滿1萬送「12入中秋禮盒」1盒的早鳥優惠，並有8盒87折、20盒85折等不同優惠。另外青鳥旅行也與「再睡5分鐘」聯名，推出「棉被午茉綠蛋捲禮盒」，每盒540元。

【深夜裡的法國手工甜點】

深法今年招牌商品為主軸，推出3款「沐月新花」中秋禮盒。其中雙層頂級款囊括榛果橘丁巧克力塔、芝麻夾心蛋糕、柚子蛋白餅、奶油千層餅乾、抹茶費南雪、香吉士磅蛋糕等19種甜點，搭配上台灣紅烏籠茶，帶來奢侈的味覺享受，每組2,250元。另外也有單層經典款禮盒，每組920元；精選餅乾禮盒則為650元。

【法絨】

法式手工甜點法絨今年配合「Y2K」風潮，推出「月光漫遊2000 Travel back to Y2K」中秋禮盒，將台式復古與法式點心相互結合，內含老派約會草仔粿奶茶ＱＱ旅人蛋糕、柴燒黑糖桂圓瑪德蓮、柑仔店麵茶金莎達克瓦茲、伯爵茶閃亮亮迪斯可酥餅、懷舊嘎逼可可卡雷特等品項，原價878元，早鳥價788元。

【BAC】

今年讓米奇化身太空人躍上封面，推出「飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒」及「米奇月空旅行團 手工曲奇餅乾」兩款禮盒。前者推出全新「焦糖生乳雙餡」口味，內餡融合生乳奶霜、巧克力脆片與焦糖，帶來豐富的層次，每盒8入580元。手工曲奇餅乾則是微甜微鹹的起士奶香口味，每盒18入480元。

【open it.】

主打瑪德蓮的open it,今年攜手日本泡芙品牌「beard papa’s」，將瑪德蓮與香草卡士達醬相結合，限時推出「爆醬卡士達瑪德蓮」。另外針對中秋，還有新推出「金柚核菓」、「蜜蘋肉桂」、「山崎布朗」等3款新品瑪德蓮，並設計成8～10入禮盒，每組792～980元不等，預購還可享不同優惠。

【辻利茶舗】

今年以日本神社賽錢箱為造型，推出「辻利祈福賽錢箱禮盒」，外觀以厚實松木還原賽錢箱，不僅帶來祈福、結緣的美好寓意，也可作為收納盒或存錢筒使用。內含辻利抹茶酥、好事花生酥、松印玄米茶等品項，每盒2,150元。

【Café del SOL】

來自日本福岡的Café del SOL，今年再度推出花好月圓、中秋佳節、月圓團圓等3款祈福字卡餅乾禮盒，同時也新推出「玉兔望月」禮盒，內含玉兔造型的奶油沙布列，還有檸檬滿月、鹹蛋黃柿子、青抹茶杏仁沙布列等品項，每盒原價1,399元，早鳥價1,180元。

【YOKU MOKU】

YOKU MOKU今年以在日本文化中具有趨吉避凶寓意的「芒草」為設計主軸，推出一系列中秋禮盒，包括有中秋限定原味雪茄蛋捲20入、中秋限定金秋綜合禮盒20入、中秋限定雙拼禮盒36入、中秋限定三拼禮盒64入等不同選擇，單盒售價920～2,800元不等，兩盒優惠價1,800～5,400元。

【小草作×法朋】

雙品牌聯名推出的「中秋豐盛款聯名禮盒」，內含有法朋的鹹蛋黃布列塔尼、鹽味焦糖花生餅乾、香蔥餅乾與檸檬燕麥餅乾，另外還有小草作的經典水果茶、無咖啡因花草茶、台灣精品紅玉紅茶等品項，每組980元，早鳥預購享9折。另外還有「自釀果茶酒禮盒」、「香料熱紅酒禮盒」，均為1,080元。

【COLD STONE】

COLD STONE與LINE FRIENDS攜手推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒，外盒充滿歡樂的氣氛，內容則有3入冰淇淋無比派與6入冰淇淋餅乾，每盒1,680元。另外還有「星藝映月」禮盒，內含3入冰淇淋無比派與3入冰淇淋餅乾，每盒1,080元。現在還可享早鳥優惠。

【哈根達斯】

Häagen-Dazs與法國甜點大師Pierre Hermé 攜手，在中秋佳節推出「馬卡龍冰淇淋禮盒」，內含5種不同冰淇淋口味，每盒共計9入1,680元。另外還有萬彩映月、彩雲追月、璀璨星願、星月綺想等不同冰淇淋禮盒，每盒1,080～2,980元。

【貓茶町】

繼去年推出鐵觀音茶金蛋黃酥後，貓茶町今年再推出「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」，將松露醬、白松露鹽搭配以60%橙皮酒醃漬的紅土鴨蛋、添加鐵觀音茶的烏豆沙製成內餡，還有添加鐵觀音茶粉的酥皮，整體帶來豐富的香氣。共有3款禮盒搭配，原價810～999元，優惠價690～888元不等。

【Aunt Stella】

詩特莉今年推出多款中秋禮盒。其中「月舞之錦」內含多款經典餅乾與點心，還有限量「迷你牛奶罐」，外層並以絲質布巾包裹，每盒2,450元，限量1500盒，另外還有布質圓形禮盒「月舞」同步限量登場。此外，詩特莉還攜手兒福聯名，推出「月韶」禮盒，另有攜手與米其林一星餐廳 IMPROMPTU by Paul Lee 的聯名禮盒「星級饗宴」。

Café del SOL新推出「玉兔望月」禮盒，每盒原價1,399元，早鳥價1,180元。圖／Café del SOL提供
Café del SOL新推出「玉兔望月」禮盒，每盒原價1,399元，早鳥價1,180元。圖／Café del SOL提供
貓茶町今秋推出「鐵觀音茶金松露禮盒」。圖／貓茶町提供
貓茶町今秋推出「鐵觀音茶金松露禮盒」。圖／貓茶町提供
COLD STONE與LINE FRIENDS攜手推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒。圖／COLD STONE提供
COLD STONE與LINE FRIENDS攜手推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒。圖／COLD STONE提供
法絨以「Y2K」風潮，推出「月光漫遊2000 Travel back to Y2K」中秋禮盒。圖／法絨提供
法絨以「Y2K」風潮，推出「月光漫遊2000 Travel back to Y2K」中秋禮盒。圖／法絨提供
辻利茶舖還原賽錢箱，推出「祈福賽錢箱禮盒」。圖／辻利茶舖提供
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深夜裡的法國手工甜點今年推出「沐月新花」中秋甜點禮盒，雙層頂級款2,250元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
深夜裡的法國手工甜點今年推出「沐月新花」中秋甜點禮盒，雙層頂級款2,250元。圖／深夜裡的法國手工甜點提供
BAC推出「飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒」。圖／BAC提供
BAC推出「飛月米奇 迪士尼雪芙蕾禮盒」。圖／BAC提供
Häagen-Dazs今秋聯名Pierre Hermé 推法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒，還有多款中秋禮盒。圖／Häagen-Dazs提供
Häagen-Dazs今秋聯名Pierre Hermé 推法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒，還有多款中秋禮盒。圖／Häagen-Dazs提供
YOKU MOKU推出中秋限定金秋綜合禮盒等多款禮盒。圖／YOKU MOKU提供
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open it.打造8～10入的中秋瑪德蓮禮盒。圖／open it.提供
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青鳥旅行中秋限定「漫步星瀚」禮盒，共有7種不同組合。圖／青鳥旅行提供
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小草作首度攜手法朋，推出「中秋豐盛款聯名禮盒」。圖／小草作提供
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中秋節 冰淇淋 甜點

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