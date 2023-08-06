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大潤發推「超級爸爸」優惠 買指定商品抽新加坡F1賽車雙人套票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大潤發推「超級爸爸」限定優惠。圖／大潤發提供
大潤發推「超級爸爸」限定優惠。圖／大潤發提供

父親節近在眼前，還沒準備好禮物的民眾手腳可得加快！大潤發即日起至8月10日推出「超級爸爸」優惠，特別鎖定3C用品、家電商品、刮鬍刀等祭出一系列優惠價格，指定商品滿額還可享現折優惠，購買指定商品還有機會帶爸爸一起到新加坡看F1賽車。

大潤發表示，今年父親節送禮看好刮鬍刀、電動牙刷買氣仍旺，8月10日前全館刮鬍刀、電動牙刷單筆滿6,000元，現折1,000元，滿1萬元，現折2,000元，指定商品刷聯名卡還可加贈發幣最高1,200元。主打Panasonic電鬍刀SL33父親節超值組，售價1,988元，買還送露營風格不鏽鋼輕便酒壺。Panasonic三刀頭電鬍刀，原價15,000元，特價6,988元，刷聯名卡加贈300元發幣，還可搭配Panasonic刮鬍刀專屬優惠，單筆滿3,000元折300元（可累折），且買就送吹風機＋負離子梳，等於可再省下900元。口腔健康也很重要，Oral-B電動牙刷單筆滿3,000元折300元（可累折），首推歐樂B口腔潔淨禮盒今年改款再上市，內含2支主機，獨家贈送1年份刷頭，原價3,988元，特價只要1,988元。

大潤發也幫喜愛3C商品的爸爸們提供多元選擇，推薦LG 55型量子點1奈米電視，有AI智慧滑鼠功能、中文語音辨識等，原價39,099元，特價25,900元、華碩M1503QA-0061B5600H黑15.6吋筆電，原價28,800元，特價25,900元、PS5光碟版主機FF XVI同捆組，原價21,900元，特價19,380元、iPhone 14 128GB，原價27,900元，特價25,890元

針對喜歡小酌的爸爸，大潤發推出啤酒、威士忌、白蘭地等將近450支酒品，其中有超過300支酒品祭出促銷優惠，不論是送禮、囤貨都是最佳時機，全館白蘭地、威士忌另推出單筆滿200元加贈義大利百貨專櫃精品「MANDARINA DUCK」印花集點貼紙1張。特別推薦預購款泰斯卡TALISKER X 海洋公益機構Parley聯名限量版，售價2,600元，限量120瓶。新品傑克丹尼田納西威士忌，拱門瓶設計送禮大方，原價1,000元，特價959元，8月11日前購買指定商品送百富門品酩俱樂部點數，有機會可抽新加坡F1 Grandstand 3日觀賽券雙人套票，或者兌換LINE POINTS點數。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年父親節送禮，電動牙刷買氣仍旺。圖／大潤發提供
今年父親節送禮，電動牙刷買氣仍旺。圖／大潤發提供
Panasonic電鬍刀父親節超值組，售價1,988元。圖／大潤發提供
Panasonic電鬍刀父親節超值組，售價1,988元。圖／大潤發提供

爸爸 父親節 新加坡

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