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家樂福家速配推「AI智能食譜」 這隱藏版功能買貴可退差價

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福家速配新推出「智能食譜」服務，各式料理所需食材快速勾選下單。圖／家樂福提供
家樂福家速配新推出「智能食譜」服務，各式料理所需食材快速勾選下單。圖／家樂福提供

隨著現代消費者習慣透過外送服務完成日常飲食採購，各大通路也持續升級電商服務效率，為民眾提供更貼心的購物體驗。家樂福從去年4月推出1小時內到貨的「家速配」服務，除了精簡化熱購商品上架，更攜手國內兩大外送物流平台，讓忙碌上班族只要在下班前下單，回家就能收得到。

為了幫助消費者更方便快速找到想買的商品，同時也為喜愛下廚的民眾提供煮飯靈感，家樂福聯手微軟與凌群電腦，啟用Chat AI智慧生成運用，透過微軟開發的Azure open AI結合模組架構，領先通路在家樂福家速配隆重推出「智能食譜」服務。顧客只要透過與AI問答互動，先選定主食材，包括雞肉、豬肉、牛肉、海鮮、鴨肉、羊肉、雞蛋、豆製品、蔬菜、菇類，再點選想要的台式、日式、泰式、歐式料理方式，即可快速獲得對應相關料理名菜食譜，並由AI生成指導食譜，還會依照食譜直接列出所需食材商品清單，讓消費者直接勾選、一鍵下單、快速到貨，配合烹飪步驟教學，料理新手也能輕鬆美味上桌。

家樂福還提供了一項貼心的隱藏版服務，有鑒於顧客常常對線上購物所購買秤重肉品重量有爭議，例如雞肉、豬肉、牛肉封裝克數與賣場現有的品項不同，因此，若顧客選購後到貨的肉品克數低於原售價，家樂福也會主動將中間差價退還給顧客，讓消費者買得更安心、不吃虧。

秤重生鮮肉品外送買貴主動退差價。圖／家樂福提供
秤重生鮮肉品外送買貴主動退差價。圖／家樂福提供

家樂福 食譜 豬肉

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