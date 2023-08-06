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超強星級香港酒吧四選！從味蕾感受東西融合新滋趣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
位於香港四季酒店內的ARGO，連續兩年皆入圍亞洲五十大最佳酒吧，去年更獲得世界第28名高評。圖／香港旅遊局提供
位於香港四季酒店內的ARGO，連續兩年皆入圍亞洲五十大最佳酒吧，去年更獲得世界第28名高評。圖／香港旅遊局提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年「亞洲50大最佳酒吧獎項」已於日前出爐，帶來香港旅遊的全新熱門推薦。且看本次嚴選的四間星級人氣酒吧，喝到滋趣，同時感受香港身為「東方之珠」的豐沛能量！

The Aubrey / 2023 Asia’s 50 Best Bars 2023 #17

位於香港文華東方酒店內、定位為日式酒吧的The Aubrey罕見運用日本燒酎創造出精緻的雞尾酒單。首席調酒師Devender Sehgal熱愛燒酎，他解釋就因市場上少有人運用、加上燒酎的風味特殊，正是他以此為靈感的主因。

Devender Sehgal以燒酎四大產地：壱岐、球磨、琉球與薩摩為靈感，創造出四類酒單，同時The Aubrey在主Bar外再擁有「無菜單」、「香檳與生蠔」合共三個不同主題吧，滿足各式烈酒、香檳、雞尾酒的全方位需求，一如香港般，帶來迷人的多變風味。搭配古典華美的空間，將滿足刁鑽品味的跑吧之選，而一旦居高25樓俯瞰維多莉亞港的壯闊夜色，一杯The Aubrey的調酒，就將是夜色中最美的一顆夜明珠，迷人、充滿異國情調、且美味。

地址：香港中環干諾道中5號（文華東方酒店）25樓

營業：1200－2400（每日無休）

ARGO / 2023 Asia’s 50 Best Bars 2023 #8

身為亞洲50大最佳酒吧的榜上常客，座落於頂級五星飯店Four Seasons內的ARGO連續2023、2022年都在榜單的Top 10，堅強的調酒與服務，由此可略窺一二。一旦踏入ARGO，討喜的迎賓氣泡酒內更有一只小熊軟糖，此外ARGO也推出與Never Never合作的聯名琴酒：Dark Series ARGO Gin。2023年的ARGO酒單是以香港粵菜為靈感，例如他們以製作蜜汁叉燒的方式轉譯為調酒調配，手法新奇有趣、別開生面。

原來來自義大利的酒水經理Federico Balzarini，曾於倫敦The Savoy酒店American Bar工作，並與團隊在2017年時一同見證「世界50大最佳酒吧」的榮耀，而ARGO在Federico加入前、2022年也曾獲「世界50最大酒吧」第28名，實力非一般堅強。值得一提的是，除了聯名的ARGO Gin，還有玻璃瓶裝的Single Origin Negroni與Skynet Old Fashioned調酒。如果下次時間太匆忙，是不是也考慮順手「帶」一瓶呢？

地址：香港中環金融街8號

營業：0700—1030、1200－1430、1700－2400（周五周六延長至0200）；周日定休

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COA / 2023 Asia’s 50 Best Bars #1

香港畢竟是東西文化交匯之處，其中COA則是香港酒吧很特別的所在。不只空間調性跳脫了歐洲、日本、中式等主流風格，調酒師兼負責人Jay Khan並大量採用了Mezcal為基酒，而非傳統的威士忌、伏特加或蘭姆酒，其調酒多數凸顯了龍舌蘭的優點、但少了龍舌蘭中特殊的植物氣味。

COA的氣氛溫馨、快速拉近人與人的距離，無論服裝、心情、階級、國籍，都能輕鬆享受相聚的熱絡。同時其樑柱上再手繪以多種龍舌蘭的植物樣態，多了幾分香港特有的文化融合基調。

那麼到了COA喝什麼？無論是以經典雞尾酒血腥瑪莉為變奏的Bloody Beef Maria或Decaf Negroni，Jay Khan都將其中的基酒改換成Mezcal，輕鬆、易飲，加上慵懶、溫暖的空間感受，讓人像是輕鬆前往到了中南美洲、拋下世俗壓力。到香港，COA絕對會是你不可或缺的第一站或最後一站，只是要有心理準備，全世界的酒吧客也都在此聚集，建議開門前提早排隊。

地址：香港中環善慶街6-10號華善樓地下

營業：1800－2400；周一定休。

Bar Leone / 前任星級調酒師自立門戶 義式風格家庭味滿滿

由Argo前任首席調酒師Lorenzo Antinori自立門戶的Bar Leone，將家鄉羅馬的熱情重現在明亮的空間裡。店名Leone是獅子之意，也像羅馬常見的獅子石雕，充滿力量、威嚇感與強大，而獅子的意象也出現在Bar Leone的主視覺：杯墊或餐牌上有隻獅子俏著尾巴端上三個玻璃杯，像是要為你帶來一段歡樂的時光。

牆上的海報、照片、掛飾更充滿濃濃義大利人熱愛家庭的溫馨感，同時工作人員全數穿上白色的無領片改良西裝，帶來義大利小餐酒館般的悠閒愜意。在Bar Leone中，義式經典調飲Negroni便有經典、咖啡、柚子三種口味，另提供開胃酒Aperitivi如檸檬馬丁尼、Americano，季節特調、，以及冰茶或Aranciata等無酒精飲料。在Bar Leone少去近年調酒產業喜愛的創新手法、更回歸經典，但多了一份家庭的團圓熱情。懷念義大利現在不必飛長途機，下次到香港的Bar Leone，就是一趟味蕾的「羅馬假期」了。

地址：香港中環必列者士街15號

營業：1700－2400；周一定休。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

COA的經典調飲「Bloody Beef Maria」，以經典雞尾酒血腥瑪莉為基礎進行風味變奏，並將伏特加換為Mezcal酒，並運用四川辣椒、番茄甜酒、牛肉高湯，甜、鹹、鮮一應俱全。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
COA的經典調飲「Bloody Beef Maria」，以經典雞尾酒血腥瑪莉為基礎進行風味變奏，並將伏特加換為Mezcal酒，並運用四川辣椒、番茄甜酒、牛肉高湯，甜、鹹、鮮一應俱全。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARGO酒吧經理Federico Balzarini於多個歐美世界頂尖酒吧都有豐富閱歷，並於今年起開始帶領ARGO團隊。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARGO酒吧經理Federico Balzarini於多個歐美世界頂尖酒吧都有豐富閱歷，並於今年起開始帶領ARGO團隊。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar Leone提供的Mortadella披薩與Roasted peppers披薩，酥脆的餅皮與扎實餡料，是舌尖上的羅馬日常。圖／香港旅遊局提供。
Bar Leone提供的Mortadella披薩與Roasted peppers披薩，酥脆的餅皮與扎實餡料，是舌尖上的羅馬日常。圖／香港旅遊局提供。
Bar Leone的首席調酒師兼負責人Lorenzo Antinori，將家鄉羅馬的義式風格與溫馨家庭感，熱情再現。圖／香港旅遊局提供。
Bar Leone的首席調酒師兼負責人Lorenzo Antinori，將家鄉羅馬的義式風格與溫馨家庭感，熱情再現。圖／香港旅遊局提供。
使用ARGO同名琴酒調製的ARO Martini，是馬丁尼愛好者不容錯過的一杯調飲。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
使用ARGO同名琴酒調製的ARO Martini，是馬丁尼愛好者不容錯過的一杯調飲。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Aubrey調酒以日本燒酎的四大法定產區為靈感，例如Two Rwo Barley與Rokky就是以壱岐的麥燒酎為基酒。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Aubrey調酒以日本燒酎的四大法定產區為靈感，例如Two Rwo Barley與Rokky就是以壱岐的麥燒酎為基酒。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位於香港文華東方酒店的The Aubrey，從中午便開始營業，可於此俯瞰維多莉亞港的天空與夜色。記者釋俊哲／攝影
位於香港文華東方酒店的The Aubrey，從中午便開始營業，可於此俯瞰維多莉亞港的天空與夜色。記者釋俊哲／攝影
The Aubrey的經典特調「Harmony」，使用了白蘇維農葡萄酒、柑橘與芋燒酎，將日式居酒屋常見的平價「酎ハイ」精緻化，清爽高雅。圖／香港旅遊局提供
The Aubrey的經典特調「Harmony」，使用了白蘇維農葡萄酒、柑橘與芋燒酎，將日式居酒屋常見的平價「酎ハイ」精緻化，清爽高雅。圖／香港旅遊局提供
The Aubrey首席調酒師Devender Sehgal以較少人運用的燒酎為靈感，創造出精緻的日式調酒。圖／香港旅遊局提供
The Aubrey首席調酒師Devender Sehgal以較少人運用的燒酎為靈感，創造出精緻的日式調酒。圖／香港旅遊局提供
文華東方酒店內的ARGO本季以粵菜為靈感，例如Cha Siu Daquiri便是將叉燒烹調的手法轉譯在調酒過程中。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
文華東方酒店內的ARGO本季以粵菜為靈感，例如Cha Siu Daquiri便是將叉燒烹調的手法轉譯在調酒過程中。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ARGO的迎賓氣泡飲加入了彩色軟糖小熊，討喜可愛。圖／香港旅遊局提供
ARGO的迎賓氣泡飲加入了彩色軟糖小熊，討喜可愛。圖／香港旅遊局提供
散發義式風格的Bar Leone今年尚未進入亞洲五十大榜單，但採訪時店內人潮踴躍，已然是2024年亞洲五十大酒吧的熱門候選。圖／香港旅遊局提供。
散發義式風格的Bar Leone今年尚未進入亞洲五十大榜單，但採訪時店內人潮踴躍，已然是2024年亞洲五十大酒吧的熱門候選。圖／香港旅遊局提供。
Bar Lenoe酒單中屬於迷你雞尾酒（Piccoli）的White Russian，使用了伏特加、咖啡利口酒和鮮奶油，小巧易飲。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Bar Lenoe酒單中屬於迷你雞尾酒（Piccoli）的White Russian，使用了伏特加、咖啡利口酒和鮮奶油，小巧易飲。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
從水晶燈、絨布沙發到牆面上的相框，The Aubrey散發出舊時代的古典風格、老派優渥。圖／香港旅遊局提供
從水晶燈、絨布沙發到牆面上的相框，The Aubrey散發出舊時代的古典風格、老派優渥。圖／香港旅遊局提供
Bar Leone的化妝室甚至提供了一台大型電動，展現義大利人愛玩、享受的生活情趣。記者釋俊哲／攝影
Bar Leone的化妝室甚至提供了一台大型電動，展現義大利人愛玩、享受的生活情趣。記者釋俊哲／攝影
COA是三年獲得亞洲50大最佳酒吧榜首、完成三年霸的名店，並以Mezcal酒為風味號召、獨樹一格。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
COA是三年獲得亞洲50大最佳酒吧榜首、完成三年霸的名店，並以Mezcal酒為風味號召、獨樹一格。圖／香港旅遊局提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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