超強星級香港酒吧四選！從味蕾感受東西融合新滋趣

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年「亞洲50大最佳酒吧獎項」已於日前出爐,帶來香港旅遊的全新熱門推薦。且看本次嚴選的四間星級人氣酒吧,喝到滋趣,同時感受香港身為「東方之珠」的豐沛能量!

The Aubrey / 2023 Asia’s 50 Best Bars 2023 #17

位於香港文華東方酒店內、定位為日式酒吧的The Aubrey罕見運用日本燒酎創造出精緻的雞尾酒單。首席調酒師Devender Sehgal熱愛燒酎,他解釋就因市場上少有人運用、加上燒酎的風味特殊,正是他以此為靈感的主因。

Devender Sehgal以燒酎四大產地:壱岐、球磨、琉球與薩摩為靈感,創造出四類酒單,同時The Aubrey在主Bar外再擁有「無菜單」、「香檳與生蠔」合共三個不同主題吧,滿足各式烈酒、香檳、雞尾酒的全方位需求,一如香港般,帶來迷人的多變風味。搭配古典華美的空間,將滿足刁鑽品味的跑吧之選,而一旦居高25樓俯瞰維多莉亞港的壯闊夜色,一杯The Aubrey的調酒,就將是夜色中最美的一顆夜明珠,迷人、充滿異國情調、且美味。

地址:香港中環干諾道中5號(文華東方酒店)25樓

營業:1200-2400(每日無休)

ARGO / 2023 Asia’s 50 Best Bars 2023 #8

身為亞洲50大最佳酒吧的榜上常客,座落於頂級五星飯店Four Seasons內的ARGO連續2023、2022年都在榜單的Top 10,堅強的調酒與服務,由此可略窺一二。一旦踏入ARGO,討喜的迎賓氣泡酒內更有一只小熊軟糖,此外ARGO也推出與Never Never合作的聯名琴酒:Dark Series ARGO Gin。2023年的ARGO酒單是以香港粵菜為靈感,例如他們以製作蜜汁叉燒的方式轉譯為調酒調配,手法新奇有趣、別開生面。

原來來自義大利的酒水經理Federico Balzarini,曾於倫敦The Savoy酒店American Bar工作,並與團隊在2017年時一同見證「世界50大最佳酒吧」的榮耀,而ARGO在Federico加入前、2022年也曾獲「世界50最大酒吧」第28名,實力非一般堅強。值得一提的是,除了聯名的ARGO Gin,還有玻璃瓶裝的Single Origin Negroni與Skynet Old Fashioned調酒。如果下次時間太匆忙,是不是也考慮順手「帶」一瓶呢?

地址:香港中環金融街8號

營業:0700—1030、1200-1430、1700-2400(周五周六延長至0200);周日定休

COA / 2023 Asia’s 50 Best Bars #1

香港畢竟是東西文化交匯之處,其中COA則是香港酒吧很特別的所在。不只空間調性跳脫了歐洲、日本、中式等主流風格,調酒師兼負責人Jay Khan並大量採用了Mezcal為基酒,而非傳統的威士忌、伏特加或蘭姆酒,其調酒多數凸顯了龍舌蘭的優點、但少了龍舌蘭中特殊的植物氣味。

COA的氣氛溫馨、快速拉近人與人的距離,無論服裝、心情、階級、國籍,都能輕鬆享受相聚的熱絡。同時其樑柱上再手繪以多種龍舌蘭的植物樣態,多了幾分香港特有的文化融合基調。

那麼到了COA喝什麼?無論是以經典雞尾酒血腥瑪莉為變奏的Bloody Beef Maria或Decaf Negroni,Jay Khan都將其中的基酒改換成Mezcal,輕鬆、易飲,加上慵懶、溫暖的空間感受,讓人像是輕鬆前往到了中南美洲、拋下世俗壓力。到香港,COA絕對會是你不可或缺的第一站或最後一站,只是要有心理準備,全世界的酒吧客也都在此聚集,建議開門前提早排隊。

地址:香港中環善慶街6-10號華善樓地下

營業:1800-2400;周一定休。

Bar Leone / 前任星級調酒師自立門戶 義式風格家庭味滿滿

由Argo前任首席調酒師Lorenzo Antinori自立門戶的Bar Leone,將家鄉羅馬的熱情重現在明亮的空間裡。店名Leone是獅子之意,也像羅馬常見的獅子石雕,充滿力量、威嚇感與強大,而獅子的意象也出現在Bar Leone的主視覺:杯墊或餐牌上有隻獅子俏著尾巴端上三個玻璃杯,像是要為你帶來一段歡樂的時光。

牆上的海報、照片、掛飾更充滿濃濃義大利人熱愛家庭的溫馨感,同時工作人員全數穿上白色的無領片改良西裝,帶來義大利小餐酒館般的悠閒愜意。在Bar Leone中,義式經典調飲Negroni便有經典、咖啡、柚子三種口味,另提供開胃酒Aperitivi如檸檬馬丁尼、Americano,季節特調、,以及冰茶或Aranciata等無酒精飲料。在Bar Leone少去近年調酒產業喜愛的創新手法、更回歸經典,但多了一份家庭的團圓熱情。懷念義大利現在不必飛長途機,下次到香港的Bar Leone,就是一趟味蕾的「羅馬假期」了。

地址:香港中環必列者士街15號

營業:1700-2400;周一定休。

