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蔡英文現身美食展 業者熱情「餵食」 手沖本地咖啡試身手

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
2023台灣美食展4日至7日台北世貿一館登場，蔡英文總統（右二）今天驚喜現身。圖／台灣觀光協會提供
2023台灣美食展4日至7日台北世貿一館登場，蔡英文總統（右二）今天驚喜現身。圖／台灣觀光協會提供

2023台灣美食展4日至7日台北世貿一館登場，蔡英文總統今天驚喜現身，受到熱情業者「餵食」，品嚐美食之餘，更小試身手，親自手沖咖啡在台灣培養出來、以鄒族語命名的索恩娜咖啡，以粉水比1：15，大秀手沖功力。

台灣觀光協會指出，台灣農業館特別端出今日幸福小辦桌「荔枝飄香全雞宴」，Tu Pang主廚張皓福親自說菜，邀總統淺嚐每道菜餚，從荔枝雞油飯、酥炸雞冠、雞精蒸蛋、荔枝香腸等。

參觀客家館時，品嚐客家風味餐盤，吃客委會與達美樂研發的客家小炒披薩，看見以貓裏紅茶製的石虎造型雞蛋糕時，蔡總統更興奮拿起造型雞蛋糕。參觀交通部觀光的「台灣好風way」時，三名主廚以不同刀工切片烏魚子，品評哪一種切法最美味。

品味美食之外，蔡英文總統在鄒築園咖啡王子方政倫的引導下，親自手沖在台灣培養出來、以鄒族語命名的索恩娜咖啡，以粉水比1：15大秀手沖功力，方政倫也表示，希望索恩娜也可像藝伎咖啡豆一樣，成為全球知名的咖啡品種。蔡總統更在財政部國庫署，以台灣的冠軍OMAR威士忌，和國庫署署長蕭家旗一起調酒。

參觀至台灣美食展的人氣展區，台灣好食館時，27家業者熱情端出招牌料理，魯肉飯、烤玉米、紅豆餅、牛肉乾等，招呼總統至攤位品嚐，面對熱情的業者「餵食」，蔡總統也掛保證今天來不及品嚐到的美食，會再找時間台灣各地去當地品嘗美味。

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咖啡 美食 蔡英文

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