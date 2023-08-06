一家人通通能出道！帥模演繹運動休閒穿搭 超正親姐辣秀纖腰引起熱議

New Balance邀請新生代演員也是模特兒的各務孝太與姐姐各務禮美奈、爸爸各務俊治，合體跨世代詮釋NB Essentials與 NB ATHLETICS系列新品。透過三人自身鮮明的風格與個性，創造更多不同穿搭的可能性，而各務禮美奈更是以短版上衣造型拍攝，小露纖腰，引起網友熱議。

各務俊治此次穿著NB ATHLETICS系列服飾，上身為沉穩的碳灰色LOGO上衣，外搭米白色雙口袋夾克，下身則搭配同色系運動短褲，日常與都會兼具的穿搭風格，展現簡約俐落品味。各務孝太則是選擇平時喜愛的運動休閒服飾亮相，穿上具有夏日氛圍的NB ESSENTIALS系短袖棉質上衣與NB ATHLETICS系列的美式運動風短褲，搭配白色造型襯衫，散發忠於自我的獨特魅力。各務禮美奈則是穿著NB ATHLETICS系列的淺灰色字母短袖上衣，搭配修身深藍色抽繩長裙，詮釋俏皮又迷人的日系學院風。

各務禮美奈穿著NB ATHLETICS系列的淺灰色字母短袖上衣，搭配修身深藍色抽繩長裙，詮釋俏皮又迷人的日系學院風。圖／New Balance提供

此外，各務孝太與各務俊治搭配的9060鞋款，融入具未來科技感的流線設計，推出兩款新色，不論是紳士風格或清新穿搭皆可輕鬆駕馭。各務禮美奈則是穿上夏日必備的熱門CT302小白鞋，具有增高、修身的厚底設計。

各務禮美奈演繹New Balance熱門CT302小白鞋。圖／New Balance提供

而紐約運動品牌PONY這季則和人氣原創IP「貓貓蟲咖波」合作推出一系列聯名單品。戲水必備的洞洞鞋，在腳後跟處皆有咖波此次與PONY聯名特別獨家繪製的圖案，像是讓咖波化身成為代表紐約意象的自由女神，或是在滑板上俏皮可愛的模樣等。同時推出一款可雙面穿戴的漁夫帽，其中一面為素面搭配電繡手繪LOGO，經典配色可作為日常穿搭使用。

PONY X 咖波聯名共推出四款洞洞鞋，1280元。圖／PONY提供

各務孝太穿上NB ESSENTIALS系短袖棉質上衣與NB ATHLETICS系列的美式運動風短褲，搭配9060鞋款。圖／New Balance提供

New Balance 9060鞋，4,680元。圖／New Balance提供